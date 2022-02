Pouhé dva roky zbývají do chvíle, než se Česká televize dostane do situace, kdy její reálné příjmy přestanou stačit na tak rozsáhlou nabídku, jakou dnes produkuje. Rostoucí náklady a inflace požírají prostředky, s nimiž na Kavčích horách hospodaří. V čerstvě schváleném strategickém plánu do roku 2026 televize varuje, že pokud se něco nestane s financováním, bude muset zavírat některé provozy a škrtat v původní tvorbě.

Na první pohled se zdá být šetření úplně jednoduché. Televize má přece celkový rozpočet kolísající mezi šesti a sedmi miliardami, tak co by v něm nějaké řádky nemohla škrtnout. Ale ve chvíli, kdy se ekonomové blíže seznámí se strukturou rozpočtu, jejich argumenty obvykle pohasnou. Ostatně, rozpočet nezpochybňují ani ekonomové sedící přímo v televizní radě, kam byli zvoleni se záměrem, že hospodaření Kavčích hor zkrotí. V televizi momentálně probíhá audit nákladů, který by ji měl nasměrovat k efektivnějšímu fungování, ale to je spíš krátkodobá náplast než dlouhodobé řešení.

