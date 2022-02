Hasiči se stále marně snaží dostat pod kontrolu rozsáhlý požár, který ve středu 170 kilometrů jihozápadně od Azorských ostrovů zachvátil nákladní loď Felicity Ace. Na palubě má téměř 4000 luxusních vozů značek Audi, Porsche, Lamborghini a Bentley, některé z nich na plně elektrický pohon. O to složitější a také nebezpečnější jsou záchranné práce.

Loď vyplula z dolnosaského Emdenu, kde má Volkswagen velkou továrnu, do amerického přístavu Davisville ve státě Rhode Island. Dvaadvacetičlenná posádka se zprvu snažila oheň uhasit, ale její úsilí bylo marné. Letouny portugalského námořního letectva ji přepravily do jednoho z azorských přístavů. Nikdo z posádky nebyl zraněn.

V neděli po poledni stále nebylo jasné, kdy se podaří oheň na 200 metrů dlouhém „plovoucím parkovišti“ dostat pod kontrolu. „Hasební práce se musí provádět velice pomalu, takže to nějaký čas potrvá,“ řekl agentuře Reuters João Mendes Cabeças, kapitán přístavu Porto da Horta na azorském ostrově Faial. Jak dodal, lithium-iontové baterie ve vozech požár stále přiživují, speciální zařízení na jejich hašení by už záchranný tým měl mít k dispozici v průběhu neděle.

Cabeças už před dvěma dny sdělil, že hoří všechno, co je pět metrů nad čarou ponoru a oheň nádrže s lodním palivem neohrožuje, ale zvolna se k nim blíží. Hasiči podle něj mohou hořící plavidlo pouze ochlazovat, vstoupit přímo na palubu je velice nebezpečné. Stejně tak nemohou k hašení použít vodu, protože by se zvýšila hmotnost lodi a ta by pak mohla být ještě více labilní. Kromě toho, jak známo, baterie se vodou hasit nedají.

Až se podaří požár zvládnout, Felicity Ace bude odtažena do některého z evropských přístavů nebo na Bahamské ostrovy. Pokud se ovšem nepotopí.

Podle listu Handelsblatt to není poprvé, kdy Volkswagen přišel na moři o několik tisíc aut. V roce 2019 propukl požár na lodi Grande America, jež se poté potopila i s více než 2000 luxusními vozy, které koncern vyrobil.

Samotný Volkswagen potvrdil informaci, že nákladní loď Felicity Ace skutečně jeho vozy do USA přepravuje. Kolik jich skutečně je, ale neupřesnil. Loď Felicity Ace plující pod panamskou vlajkou vlastní společnosti Snowscape Car Carriers.