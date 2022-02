Aby se uživili, tak si někteří lidé pracující v kultuře přivydělávají za pokladnou či volantem. Jejich platy se totiž pohybují i třeba šest tisíc pod průměrným platem 37,5 tisíce korun. Ještě před volbami jim vláda Andreje Babiše (ANO) slibovala pro letošek přidat, kabinet Petra Fialy (ODS) však nárůst platů zmrazil. Ministr kultury Martin Baxa z ODS v rozhovoru pro HN ale tvrdí, že to v příštích letech změní. Aby se víc blížili tomu, co berou učitelé.

Aktuálně ovšem více vyhlíží 1. března. „Měla by skončit všechna kapacitní omezení. Říkáme tomu den svobody,“ přibližuje Baxa. A věří, že pokud se nestane už nic výjimečného, zažije Česko už letos kulturní sezonu, včetně všech velkých a léta odkládaných akcí. Mluví ale také o plánech ve vzdálenější budoucnosti, změnách v přístupu ke kultuře ve školách nebo o nečekaném rozpadu koalice v jeho domovském Plzeňském kraji.

HN: Setkáváme se ve chvíli, kdy máte za sebou 37 hodin jednání o novele pandemického zákona. Kolik jste toho za poslední dny naspal?

Řekl jsem si, že kolegům ulevím a budu tam sedět hodně. Takže z úterý na středu jsem spal hodinu a další den jsem pak držel službu až do konce ve čtyři ráno, což dalo nějaké tři hodiny spánku. Ale sám sebe jsem překvapil, jak jsem to dobře zvládl.

HN: Jste osobně přesvědčen, že je třeba novela pandemického zákona, kvůli které se ty obstrukce konaly?

Jsem přesvědčený, že nikdo z poslanců neměl radost, že prosazujeme zrovna pandemický zákon. Ale zkušenosti z minulých dvou let ukazují, že potřebujeme funkční nástroj pro čas, který znamená nějakou míru ohrožení. A výhoda pandemického zákona spočívá v tom, že on přesně definuje situace, kdy může k takovým omezením docházet. Není to režim nouzového stavu, kdy vláda může konat velmi široce. Byť věřím, že už horší situace nepřijde, kdyby přišla, tak pandemický zákon máme.

HN: Jaká byla nálada v koalici poté, co vám novelu vrátili vlastní, koaliční senátoři?

Samozřejmě nás kolegové nerozradostnili. Ale není to jednoznačné téma, jako jsou pro naši koalici třeba daně. Pandemický zákon rozdělil i jednotlivé strany. Nicméně ve sněmovně jsme ukázali soudržnost.

