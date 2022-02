Co máme dělat? V posledních týdnech se obrací na Magdu Faltovou i jí vedené Sdružení pro integraci a migraci mnoho Ukrajinců s prosbou o pomoc a radu. Třeba jak dostat svou rodinu do Česka. Zatímco dříve jim někteří lidé vyčítali pomoc uprchlíkům, nyní je podle Faltové klid. „Poprvé od roku 2015 nedostáváme kritiku za to, že chceme někomu pomáhat. Což je pro nás významné,“ říká v rozhovoru pro HN.

HN: Chystáte se nějak na příliv ukrajinských migrantů? Jakým způsobem?

Samozřejmě, nicméně jsme poradenská podpůrná organizace a nemáme například ubytovací kapacity, takže jsme připraveni na nějakou součinnost. Už teď jsme zavalení telefonáty Ukrajinců, kteří shánějí informace o tom, jak sem dostat rodinu. S nimi řešíme, co dělat. Máme sociální a právní poradenství. Právní směřuje k pobytovým věcem a sociální spíše k hledání bydlení. Plus se na nás obracejí Češi s nabídkou pomoci a Ukrajinci, kteří tu již dlouho žijí.

HN: Odkdy jste takhle zavalení?

Řekla bych, že od pondělí, ale už v průběhu ledna a února jsme pociťovali zvýšený počet lidí, kteří volali, informovali se, někteří to řešili aktivně, že rodiny přivezli. Nejmarkantnější to je od čtvrtečního rána, kdy nám opravdu všechny telefony běží nonstop.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.