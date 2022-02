Rozkaz prezidenta Vladimira Putina uvést do pohotovosti ruské jaderné síly je nebezpečnou rétorikou a nepřijatelnou eskalací stávající války na Ukrajině. V první reakci to uvedli šéf NATO Jens Stoltenberg a velvyslankyně USA při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová poznamenala, že Putinův krok dobře zapadá do známé metody Moskvy, která uměle vytváří hrozby, aby ospravedlnila svou agresi.

„Toto je nebezpečná rétorika. Je to nezodpovědné chování. A když tuto rétoriku spojíte s tím, co (Rusko) podniká na Ukrajině, kde vede válku proti nezávislému suverénnímu národu, kde sáhlo k plnohodnotné invazi – pak to situaci přidává na vážnosti,“ řekl Stoltenberg stanici CNN.

„Znamená to, že prezident Putin pokračuje v eskalaci této války způsobem, který je zcela nepřijatelný, a my musíme dál co nejrazantněji mařit jeho kroky,“ citovala velvyslankyni Thomasovou-Greenfieldovou agentura Reuters.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba na tiskové konferenci podotkl, že nová hrozba ze strany Putina může být snahou „zvýšit sázky“ před jednáním mezi zástupci Ukrajiny a Ruska na bělorusko-ukrajinských hranicích. Šéf ukrajinské diplomacie dodal, že ani hrozba jaderné války Ukrajinu nezlomí.

Putin v neděli nařídil uvést ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti, podle něj jde o reakci na agresivní prohlášení vedoucích představitelů členských zemí Severoatlantické aliance na adresu Ruska.

„Viděli jsme, že tohle dělá (Putin) opakovaně. Rusku nikdy nic nehrozilo ze strany NATO ani ze strany Ukrajiny. Tohle je vzorec Putinova chování a my se mu dokážeme postavit. Máme schopnost se bránit,“ řekla Psakiová stanici ABC.

Bezpečnostní analytik Gordon Corera v textu pro stanici BBC napsal, že tento krok znamená ze strany Putina důrazné varování a zatím ho nelze interpretovat tak, že by ruský prezident měl skutečně v úmyslu jaderné zbraně použít. „Cílem pravděpodobně je snaha odradit NATO od podpory Ukrajiny tak, že (Putin) vytvoří strach z toho, kam až je ochoten zajít. Chce také vytvořit zmatek ohledně toho, jaká pomoc Ukrajině už pro něj bude příliš,“ napsal.