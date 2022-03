Snižování emisí CO 2 , spotřeba energií nebo chování k zaměstnancům a obchodním partnerům. Velké firmy budou muset v budoucnu sledovat a sestavovat reporty o dopadech své činnosti na životní prostředí i na společnost. Co přesně ve zprávách bude, by mělo být jasné už na podzim, tedy během českého předsednictví Evropské unii.

„Během našeho předsednictví se dočkáme finalizování standardů ke všem třem oblastem ESG, tedy environmentální, sociální i řízení,“ řekla během debaty u kulatého stolu pořádané v rámci projektu HN a EY Přechod na zelenou Alice Machová, vedoucí partnerka EY zodpovědná za udržitelnost. Počínaje rokem 2024 se bude reportování týkat zhruba tisícovky společností v Česku.

Firmy se chystají na velké reporty nejen o klimatu. Na podzim bude jasno

Nejdál je v tomto směru finanční sektor, protože banky musí už letos vykazovat, jaká část jejich portfolia vyhovuje pravidlům evropské taxonomie. Podle hlavního manažera skupiny Erste pro udržitelnost Gabriela Marosiho jsou už také známy některé povinné ukazatele pro firmy, které budou chtít být zahrnuté do takzvaných udržitelných fondů. Jde o uhlíkovou stopu (přímé emise, nepřímé emise z energií a ostatní nepřímé emise, označované jako Scope 1, 2 a 3) a znečištění vody a ovzduší. Další ukazatele ještě přibudou.

„U největších klientů jsme už začali tyto informace vyžadovat,“ dodává Marosi s tím, že zhruba 70 procent firem už podle něj na ESG strategii pracuje. Naprostá většina se soustředí na klima a ekologické cíle, zhruba polovina klientů má i sociální a řídicí normy. „Jakmile budeme pokračovat níž a níž, k firmám s nižším obratem, bude to těžší. Je to investice ze strany společnosti tyto informace poskytnout,“ říká manažer.

Navzdory nákladům ale podle expertů převažují pozitiva. „Myslím, že je důležité brát to jako příležitost k transformaci a k inovacím,“ říká Machová s tím, že vždy, když začínají s klienty řešit ESG, upozorňují je na byznysový přínos i příklady ze zahraničí.

„Výhodou je levnější financování a větší konkurenceschopnost na trhu. Přinášíme produkty, které mohou oslovit zákazníky, kteří by jinak náš produkt nevyužili, nabídnout jim více inovativní řešení, než je standard, být o krůček dopředu před konkurencí,“ popisuje za realitní skupinu CPI její sustainability manažerka Petra Hajná.

„Vidíme už dnes, že když máte dobré ESG ratingy, může být vaše valuace primárně na burze o deset procent vyšší. Souvisí to se zájmem investorů a investičních fondů,“ doplňuje Marosi.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 50 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.