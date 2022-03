Brněnská společnost ES Katalog už řadu let využívá podobnost s názvem katalogu firem na Seznam.cz a z podnikatelů se snaží vylákat tisíce korun za to, že u nich budou mít inzerci. To, že nejde o prodloužení prezentace na známém internetovém...

17. 12. 2021 ▪ 5 min čtení