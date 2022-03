Říká se, že o peníze jde až v první řadě. Není to úplně nepřesné, přiznejme si, že po penězích toužíme skoro všichni a jsme ochotni kvůli nim často hodně nedůstojně panáčkovat. Ovšem stejně jako všechno i toto nastavení má hranici. A ta se nachází tam, kde začíná jít o život. Kdo upřednostní vlastní zisky před životy lidí, stává se kreaturou.

Firma Google, tento obdivovaný technologický gigant, jenž o sobě rád tvrdí, že mění svět k lepšímu, se rozhodla jít na ruku zločinnému režimu Vladimira Putina. Vypnula stránky rozhlasové stanice Echo Moskvy, která jako jedna z mála informovala Rusy o tom, co se reálně děje na Ukrajině. O povražděných civilistech, rozbombardovaných městech, válečných zločinech. A aby toho nebylo málo, Google začal mazat i příspěvky v recenzích ruských restaurací, skrze které se řada Čechů pokusila kreativně prolomit putinovskou informační blokádu a dát Rusům vědět, jak se situace skutečně má. To, co Google – jako celá firma, ale hlavně jako konkrétní lidé v ní –udělal, není selhání systému. Je to selhání lidskosti. Spolupráce s válečným zločincem se nedá ospravedlnit vůbec ničím. A už vůbec ne tím, že by někdo mohl přijít o zisky z ruského trhu.

