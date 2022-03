Ruská vojenská invaze na Ukrajinu významným způsobem ovlivňuje celosvětový ropný trh. Rychlý růst cen „černého zlata“ jde na vrub hlavně strachu z přerušení ruských dodávek. Přispívají k němu i takzvané short squeeze, kdy investoři – a mezi nimi i velcí hráči typu hedgeových fondů – jsou nuceni přivírat, nebo dokonce uzavírat velké spekulativní pozice na pokles ceny. I kvůli tomu ropa zdražuje a ve čtvrtek vystoupala na maximum od roku 2012, když se barel ropy Brentprodával za skoro 120 dolarů.

Rozevírají se ale také cenové nůžky mezi jejími hlavními typy, zejména severomořským Brentem a ruským Uralem. To je dáno skutečností, že část poptávky po ruské ropě v souvislosti s posledními událostmi přešla právě k Brentu a americkému WTI. Odběratelé Uralu jej nyní mohou získat levněji, čehož využívá ve velkém zejména Čína. Ta navíc oznámila, že bude rychle navyšovat ropné rezervy, aby byla do budoucna schopna mírnit dopady energetických šoků, které svět zažívá v posledních několika měsících.

I přes rozsáhlé sankce, problémy s platbami, omezené kreditní linky a záruky ruská ropa do Evropy stále proudí. Zajímavé je ale i sledovat současnou pozici Íránu, který v souvislosti s geopolitickým děním očekává vyšší pravděpodobnost uzavření dohod o svém jaderném programu, a tudíž i lepší přístup na globální ropný trh. Ruské ropné exporty také patrně na nulu nikdy nespadnou a minimálně do zemí, které jsou k Rusku přátelské nebo neutrální, budou proudit dál.

Kam až se může cena ropy dostat, je s otazníkem. Některé velké bankovní domy předpokládají, že maximem tento rok by za určitých okolností mohlo být 150 dolarů za barel Brentu, ale jenom při další eskalaci konfliktu a sankcí. To nelze vyloučit. Poslední dobou se mnoho dříve těžko představitelných věcí stalo realitou. Pokud by nám někdo v lednu roku 2020 řekl, že nás čeká nejdříve celosvětová pandemie a následně otevřená válka pár set kilometrů od Prahy, možná bychom se tehdy pídili po telefonním čísle na „Chocholouška“. Naše hranice vnímání toho, co je politicky i ekonomicky možné, se tak bohužel po letech zužování opět významně rozšířily.