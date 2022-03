V Česku prosluli podporou prezidenta Miloše Zemana, na Ukrajině je ale obviňovali z příklonu k Rusku a separatismu. Říkají si Světová rada Podkarpatských Rusínů, mají sídlo v Dašicích u Pardubic a dnes je zastupuje zejména jediná širší rodina přistěhovalců z Ukrajiny. V nynějším válečném konfliktu však i oni stojí na straně napadené země.

„Válka nikdy nikomu nic nepřinesla. To, co se nyní děje, samozřejmě není nic dobrého,“ říká k Putinově invazi ruských vojsk prezident organizace a podnikatel Vasyl Dzhuhan, který pochází ze vsi Novoselice na Zakarpatské Ukrajině. Do Česka přišel před více než dvaceti lety za prací jako zedník, časem ale začal sám podnikat. S rodinou pak postupně v Dašicích obnovil bývalý pivovar, tehdy již zchátralý, a otevřel v něm restauraci. Na svoji domovinu ale nezapomněl a začal se angažovat v hnutí, které zejména kritici z Ukrajiny považovali za proruské, s dlouhodobým cílem oblast, dříve nazývanou Podkarpatská Rus, osamostatnit.

