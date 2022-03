Lidská psychika dostává v posledních dvou letech zabrat. Zatímco pandemie covidu-19 ještě neskončila, přidala se další krize – válka na Ukrajině. Když na ni Rusko zaútočilo, Češi se ihned aktivně zapojili do všech forem pomoci. Posíláním peněz, darováním spacáků a nabízením svých vlastních obydlí však kromě pomoci Ukrajincům ulehčují podle psychologa Josefa Smrže i sami sobě. „V krizích totiž pomáhá, pokud máme pocit, že je můžeme nějakým způsobem ovlivnit,“ říká v rozhovoru s HN.

HN: Covidová krize ještě ani neskončila a přešli jsme rovnou do nové krize. Jak to na člověka působí?

Doby krize jsou pro nás obecně těžké, protože je neumíme ovlivnit a nevíme, kdy skončí. Tyto aspekty obsahují obě krize, které nás teď zasahují. Lidé měli pocit, že vyšli z jedné a dostávají život zpátky do svých rukou, ale přišla další, kterou nemůžeme zastavit. A podporuje ji, že je nám blízko a je pro nás daleko osobnější a hmatatelnější.

HN: Jak to prožívají Češi?

Co mi popisují klienti nebo lidé z okolí, mají nejvíce strach z toho, aby se válka nerozšířila po celé Evropě a nezasáhla přímo nás. Rodiče se bojí, aby konflikt nezasáhl jejich rodiny. Mladí lidé zažívají strach z budoucnosti. Naopak starším ročníkům, které zažily situaci v roce 1968, se vybavují vzpomínky na tu dobu. Je to kolektivní úzkost. Lidé si uvědomují, že je to opravdu blízko. Většina z nás má ve svém okolí někoho, kdo je s tím konfliktem nějak spjatý.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.