Součástí pomoci ukrajinským uprchlíkům je i hromadná doprava zdarma v některých městech. Třeba pražský magistrát na konci února slíbil, že jim pro bezplatnou jízdu hromadnou dopravou stačí mít platný pas či občanský průkaz. Podle zjištění HN to však není kompletní informace. Ukrajinci by si měli nejdříve u dopravního podniku vyřídit takzvanou návštěvnickou kartu, která slouží zároveň i jako jízdenka. Jinak by mohli dostat pokutu. Město proto sdělilo revizorům, aby to nedělali.

V oficiálních informacích však nebyla podmínka návštěvnické karty do pátku zmíněna. Nevěděli o tom ani dobrovolníci, kteří na hlavním vlakovém a autobusovém nádraží pomáhají Ukrajincům, kteří dorazí do Prahy. Přitom na vlakovém nádraží je pobočka dopravního podniku, kde se dá návštěvnická karta vyřídit, přímo vedle informačního stánku pro Ukrajince. Na Florenci je zase v prostorách metra.

