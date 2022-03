Státní Správa železnic se už dvanáct let brání tomu, aby zaplatila polostátní společnosti ČEZ za elektřinu, kterou si od ní v roce 2008 na několik let dopředu nakoupila, ale nakonec neodebrala. Dopravci na dráze, pro které ji pořizovala, se totiž rozhodli, že si ji nakoupí sami napřímo – a to laciněji, protože ceny energií kvůli krizi klesly skoro na polovinu. ČEZ tak žádá náhradu ušlého zisku, tedy rozdíl mezi cenou, za kterou nakonec elektřinu prodal, a sumou, kterou se původně Správa železnic zavázala zaplatit.

Nejde přitom o málo. Za rok 2010 chce ČEZ doplatit 805 milionů, za rok 2011 pak 858 milionů. Kvůli úrokům za více než 10 let ale Správě železnic hrozí, že bude platit dohromady více než tři miliardy korun. Soudy zpočátku pravomocně potvrdily, že správci drah nic platit nemusí, případ se ale po loňském zásahu Nejvyššího soudu vrátil minulý týden na úplný začátek.

