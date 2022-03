S pokračující válkou na Ukrajině se mění šance kandidátů v prezidentské volbě. Pokud by Češi volili novou hlavu státu v těchto dnech, favoritem by byl generál Petr Pavel. Ukazují to kurzy sázkových kanceláří, které ještě minulý týden predikovaly Pavlův vyrovnaný souboj se šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Tento týden se však Pavel významněji posunul vpřed.

Z kurzů je zároveň patrné, že zmíněná dvojice se odpoutává od dalších možných kandidátů. Mimo Pavla s Babišem mají všichni ostatní v tuto chvíli minimální šance uspět. Těžkou hlavu z toho mají – až na hnutí ANO – v centrálách politických stran, které zvažují, že by postavily vlastního kandidáta. Odborníci ale upozorňují, že do řádného termínu prezidentské volby – tedy ledna příštího roku – je stále ještě dlouho a zvlášť Pavel zatím nemá nic jistého.

Na to však sázející nehledí. „Stále se více sází na Andreje Babiše, ale jak začala ruská invaze na Ukrajinu, tak se ve větší míře objevily sázky na Petra Pavla. Je to ale hlavně proto, že je z důvodu aktuální situace Petr Pavel, jako bývalý náčelník Generálního štábu české armády a předseda vojenského výboru NATO, mnohem více v médiích a lidem na očích,“ říká Pavol Boško, hlavní bookmaker sázkové kanceláře Tipsportu.

