Už desátý rok v řadě má Galerie Kodl nejvyšší obrat ze všech aukčních síní v zemi. Na poslední velké aukci vydražila sto procent všech položek a tradičně nabízí díla slavných jmen od Slavíčka, Kupky, Toyen až po Zrzavého. Její květnová aukce rozhodně vzbudí zájem mnoha sběratelů a investorů. „těším se na dražbu nejvýznačnějšího obrazu, jaký jsme kdy v aukci měli. Zatím ale neprozradím, který to bude,“ říká majitel galerie Martin Kodl.

Na vaší listopadové aukci jste prodali sto procent položek. To se dosud v historii českých aukcí nikomu nepodařilo a ani v zahraničí to není běžné. Co vše za tímto úspěchem stojí?

Považuji tento výsledek za historický mezník, a to nejen v Česku. Pro mě osobně je právě celkové procento úspěšnosti tím zásadním měřítkem a příkladem kvalitní práce celého týmu v naší aukční síni. Ukazuje na správný výběr a dobrý odhad. Myslím, že něco takového se nebude hned tak opakovat.

Soubor 106 kreseb Františka Kupky „Člověk a země“ byl na této aukci nejvýše vyvolávanou položkou, zároveň i nejvíce vydraženou, když se prodal za 51,1 milionu korun. Zde se nicméně úspěch předpokládal. Je ale nějaké dílo, jehož výsledná cena vás hodně překvapila?

Mimořádný úspěch zaznamenala díla Emila Filly, vyvolávací cena jeho obrazu „Hlava starého muže“ se z osmi milionů vyšplhala na 32,4 milionu korun. Velký zájem sběratelů vyvolalo dramaticky pojaté plátno „Zápas“, kdy dražitelé konečnou cenu zvedli na 19,4 milionu korun z vyvolávací ceny dva miliony. Takto výrazný nárůst nečekal nikdo, patřil k největším překvapením naší aukce. Je však třeba si uvědomit, že se jedná o jeden z Fillových nejosobitějších tvůrčích počinů z jeho zlomové epochy. Navíc pochází z význačné sbírky Jaroslava Borovičky, kterému se podařilo nashromáždit vskutku mimořádná díla.

Jak celkově hodnotíte váš loňský rok?

Jako absolutně nejvýznamnější hodnotím už zmíněnou skutečnost, že se na listopadové aukci prodalo sto procent položek. Potěšení mi dělá i to, že částka 600 milionů korun dosažená na našich dvou aukcích představuje více než 45 procent celkových tržeb všech aukcí v Česku, které vloni dosáhly výše 1,4 miliardy korun. Ostatně už desátý rok má naše galerie nejvyšší obrat ze všech aukčních síni v zemi. Mám radost i z toho, že mezi deseti nejdráže prodanými díly v Česku je šest vydražených na našich aukcích. Mile mě zaskočil také počet 39 dosažených autorských rekordů. Považuji to za obrovské číslo v době, kdy ceny obrazů stabilně rostly už několik minulých let, a navíc se v mnoha případech jednalo o díla autorů v aukcích velmi frekventovaných, jako jsou Oldřich Blažíček, Emil Filla, Antonín Chittussi, Josef Lada, Antonín Slavíček nebo Václav Špála.

Rekordy jste zaznamenali rovněž u široké veřejnosti zatím nepříliš známých autorů, jako je například Karel Štědrý. Pozorujete narůstající zájem o díla z řad mladší generace umělců?

Těší mě, že rekordů dosáhli i současní tvůrci, mohl bych třeba ještě jmenovat Rudolfa Burdu, Stefana Milkova, Jana Pištěka, Adama Štecha, Ivanu Štenclovou, Josefa Velčovského nebo fotografku Alžbětu Jungrovou. Stoupající zájem o současné umění je evidentní. Moderní umění tvoří nyní dvacet procent nabídky našich aukcí a vždy se všechna díla prodají.

Rekordu jste v loňském roce dosáhli také v charitativních aukcích. O jakou částku se jednalo a kam finanční prostředky směřovaly?

Už se stalo tradicí, že se řada děl na našich aukcích draží ve prospěch vybraných charitativních či neziskových organizací. Mám radost, že jsme za poslední rok dosáhli vynikajících výsledků. Centru Paraple jsme tak mohli předat rekordní částku 2 975 000 korun, na konto Paměti národa putovalo 1 710 000 Kč a Vojenskému fondu solidarity připadl výtěžek ve výši 585 tisíc korun. Rovný milion korun byl připsán ve prospěch Charity Česká republika. Nadaci Bátor Tábor Česká republika pomůže výnos ve výši 2 350 000 Kč zlepšovat životy dětem s rakovinou nebo jinou vážnou nemocí. Skvělý byl i výsledek 15. aukčního salonu výtvarníků pro Konto Bariéry, který poprvé probíhal na našem portálu Artslimit. Nakonec se stal historicky nejúspěšnějším, vybralo se 6 948 100 Kč. Těší mě, že jsme tímto nečekaným úspěchem mohli zakončit takřka třicetiletou spolupráci s ředitelkou Boženou Jirků, která v čele nadace končí. A ještě udělat radost jejímu zakladateli Janu Kačerovi.

Jaké jsou v současnosti trendy na trhu s uměním a o které autory je největší zájem?

Pozornosti se stále těší klasická díla 19. století, dále česká moderna, ale i poválečné umění. Posiluje trend z předchozích let, kterým je stoupající nárůst cen u výjimečných děl dosud méně známých, ale kvalitních autorů. Rozšiřují se řady sběratelů o mladší generaci, kterou přitahují nejen klasické formy umění, ale zajímá se také o nová média jako NFT. NFT ve světě už definitivně pasovalo digitální umění do statusu rovnocenného uměleckého směru a není důvod, aby tomu tak nebylo v dohledné době i v Česku.

V listopadu 2020 jste poprvé uskutečnili online aukci prostřednictvím vlastního aukčního portálu Artslimit. Jak obecně změnil nárůst možností nákupu děl online trh s uměním?

Možnost účastnit se našich tradičních sálových aukcí online přilákala poměrně velké množství nových dražitelů. Zároveň však mnoho z našich stávajících klientů zjistilo, že dražit online může být také příjemným, ale hlavně pohodlným zážitkem. Díky tomu se počet aktivních dražitelů na našich aukcích dramaticky zvýšil. Mimoto jsme se také rozhodli pořádat ročně dvě čistě online aukce děl z nižší a střední cenové kategorie, která budou po dobu aukce vystavena v galerii, ale celá dražba poběží pouze online na portálu Artslimit.com.

29. května pořádáte už 87. aukční den. Která zajímavá díla se vám zatím podařilo do této aukce získat?

Je ještě příliš brzy na představení významných obrazů, které budeme dražit v nadcházející aukci. Jen prozradím, že opět představíme silnou a zajímavou nabídku české výtvarné scény od 19. století až po současnost. Nebudou chybět jména jako Josef Čapek, Emil Filla, Antonín Chittussi, František Kupka, Václav Radimský, Antonín Slavíček, Josef Šíma, Václav Špála či Toyen. Sám se velice těším na dražbu nejvýznačnějšího obrazu, jaký jsme kdy v aukci měli. Zatím neprozradím, který to bude.

Na které akce se můžeme v nadcházejících měsících těšit?

Na přelomu února a března proběhla už třetí samostatná online aukce Artslimitu, ta čtvrtá se pak uskuteční ve druhé polovině září. Při aukcích na tomto portálu se nabízí převážně díla za nižší vyvolávací ceny, než je obvyklé u sálových aukcí. Kompletní nabídku tradiční květnové aukce si budou moci zájemci prohlédnout od konce dubna na předaukční výstavě v prostorách galerie. A během června, července a srpna potěšíme všechny obdivovatele současného umění uspořádáním už pátého Letního výtvarného salonu.