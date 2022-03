Ekonomické sankce Západu proti Rusku tvrdě dopadají na tamní spotřebitele. Ti se už vrhli do obchodů a horečně skupují hlavně trvanlivé potraviny. Jejich ceny se přitom jako by utrhly ze řetězu. To samé platí i o spotřebním zboží nebo autech. A...

23. 3. 2022 ▪ 7 min čtení