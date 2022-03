Ázerbájdžánská vojska za pomoci bezpilotního letounu Bayraktar podnikla čtyři nálety na síly v v zóně odpovědnosti ruské mírové mise. Tedy v Náhorním Karabachu – oblasti, o nějž bojovala Arménie s Ázerbájdžánem a kde jsou nyní rozmístěny ruské mírové jednotky, uvedla agentura TASS s odvoláním na ruské ministerstvo obrany. Velení ruského kontingentu podle ministerstva podniká kroky k uklidnění vyhrocené situace a vyzvalo ázerbájdžánskou stranu ke stažení vojsk. V Náhorním Karabachu byl podle agentury Interfax vyhlášen válečný stav.

Ázerbájdžán a Arménie na podzim 2020 svedly několikatýdenní válku o Náhorní Karabach. Arménie na bojišti utrpěla porážku a územní ztráty, ale i díky zprostředkování Ruska si ponechala kontrolu nad většinou horské enklávy, ovládnuté na přelomu 80. a 90. let arménskými separatisty.

Prezident mezinárodně neuznávané karabašské republiky Araik Arutjunjan v sobotu podepsal výnos o dočasném omezení práv a svobod během vyhlášeného válečného stavu, uvedl Interfax. Konkrétně je omezena svoboda shromažďování, jsou zakázány stávky a další akce. Je také pozastavena činnost organizací poškozujících obranyschopnost a bezpečnost.

Karabašská republika požádala ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zvýšil počet ruských vojáků a vojenské techniky v neuznávané republice, napsal Interfax. Putin v pátek a ve čtvrtek o situaci v Karabachu telefonicky jednal s arménským premiérem Nikolou Pašinjanem.

Ázerbájdžánské síly podle Jerevanu porušily linii dohodnutou při uzavření příměří a obsadily karabašskou obec Paruch. Karabach tvrdí, že ázerbájdžánské síly se snaží za pomoci ručních zbraní si vynutit další postup ve východní části linie dotyku. Jerevan vybízí ruský kontingent, aby přinutil ázerbájdžánské síly ke stažení do výchozích pozic.

Ázerbájdžánské ministerstvo obrany popřelo ozbrojený incident v oblasti, kde je rozmístěn ruský mírový kontingent. Ázerbájdžánské jednotky podle Baku pokračují v „upřesňování pozic a míst dislokace bez použití násilí“. Baku také obvinilo arménské síly z diverze, dodal Interfax.

Tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov prohlásil, že otevření jakékoliv „druhé fronty" v oblasti ruských zájmů, ať v Karabachu či jinde, by velice pomohlo obraně Ukrajiny před ruskou agresí.

„Poté co Náhorní Karabach v sobotu vyhlásil válečný stav, mohu říci, že se tam skutečně odehrávají události. Bayraktary nejen honí skřety na našem území, ale fungují i v Náhorním Karabachu. Arménie tam žádá Rusko, aby pomohlo vojsky. Ale Rusové odtud vojska minulý týden stahovali a posílali je do naší země. Pomoc, kterou Rusko slibovalo Karabachu a Arménii, se tam sotva objeví,“ řekl Danilov podle listu Ukrajinska pravda. Upozornil také, že Rusko ohlásilo vojenské cvičení na Kurilských ostrovech hned poté, co Japonsko připomnělo své územní nároky. Ale i v těchto končinách má Rusko jen velmi málo vojáků, protože všechny poslalo na Ukrajinu.

„Zatím není jasné, čím tato situace skončí. Ale jestli Ruská federace bude čelit druhým frontám, které sama uměle vytvořila vlastním počínáním během svých krátkých dějin, velice kvalitně nám pomohou,“ zdůraznil ukrajinský představitel.

Text byl opraven po komunikaci s arménskou ambasádou