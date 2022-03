Nejdřív to vypadalo na obrovský úspěch. Po letech čekání se obce poničené výbuchem muničních skladů ve Vrběticích dočkaly od státu odškodnění za více než 310 milionů korun. I díky novým informacím, že za explozí stáli ruští agenti. Ve snaze o finanční kompenzaci pomáhal starostům i europoslanec a advokát Stanislav Polčák (STAN). Ten měl, jak upozornil server Seznam Zprávy, dostat za své právní služby téměř o osm milionů korun. Kritici tvrdí, že se dlouholetý politik dostal do jasného střetu zájmů. Polčák proto rezignoval na post místopředsedy hnutí, byť jakoukoliv vinu odmítá. V rozhovoru pro HN zároveň připouští, že STAN může mít v příštích letech problém s někým udělat koalici.

HN: Jste zakladatel STAN a najednou nebudete ve vedení hnutí. Nebude to takový faltýnkovský odchod – tedy že se stáhnete jen naoko, ale dál budete aktivní?

Určitě musím být i nadále aktivní. Budu dál poskytovat hnutí informace z Evropského parlamentu. Nikam se nestahuji, neodcházím z hnutí a ani to neplánuji. S kolegy jsem STAN zakládal a je pro mě smutné, že musím počkat na oficiální stanovisko České advokátní komory či soudu, že jsem poskytoval řádné advokátní služby. A potom se, doufám, mohu očistit. To celé, co se teď řeší, nebylo lobbování za zákon a není to provize. Vše byla řádná práce, kterou jsme vykonali k dobru obcí a občanů.

HN: K tomu se dostaneme. Když ale říkáte, že se nestahujete, co se tedy změní tím, že jste rezignoval na post místopředsedy?

Nebudu dál rozhodovat o směřování hnutí. Ale pokud se mě někdo zeptá na můj názor, na mou radu, dám mu ji. STAN nechce, abych někam odcházel, budu dál v Evropském parlamentu.

