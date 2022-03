Marina Ovsjannikovová je dnes světově asi nejslavnější ruská televizní redaktorka. V živém vysílání ruské stanice První kanál odsoudila ruskou agresi vůči Ukrajině. Dostala za to od úřadů pokutu v přepočtu jen asi 11 tisíc korun a od západních televizních stanic příležitost k vystoupením v přímých přenosech. V nich odmítá mluvit anglicky a hovoří o tom, že by se měly zrušit protiruské sankce dopadající na obyčejné Rusy. Potvrzuje tak podezření některých expertů na ruskou hybridní válku, že celý její protest byl zinscenovanou ruskou „psychologickou operací“ vůči západnímu publiku. To je zvědavé na život sankcemi izolovaných Rusů i na jakékoliv známky protestů.

Rozhovory s Ovsjannikovovou na stanicích, jako je italská RaiTre nebo americká ABC, tuto zvědavost pomáhají ukojit. Zároveň tak ale miliony diváků slyší dobře vyškolenou ruskou propagandistku, jak hovoří o tom, že protiruské sankce, které jsou trestem za agresi Kremlu vůči Ukrajině, by měly být zrušeny. Moskva tím získala poměrně silný nástroj, jímž může vnášet mezi voliče demokratických zemí nejistotu, zda je správné trestat zemi a její obyvatele za válku, kterou rozpoutalo její vedení. V duchu tradic ruské hybridní války, již velmi detailně a dobře popisuje například nová kniha českých expertů Za zrcadlem, se tak ruská propaganda snaží nahlodat jednotu západních demokracií v jejich tvrdém postoji vůči Kremlu. Toto semknutí Rusy včetně prezidenta Vladimira Putina evidentně zaskočilo.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 60 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.