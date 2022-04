Majitel vyrazil se svými dvěma velkými psy na turistický výšlap. Psi si spolu hráli, honili se okolo lesní cesty, až v jednom okamžiku proskočili křovím a zřítili se společně ze skály, která byla za křovím ukrytá. Jeden ze psů utrpěl frakturu pánevní končetiny a pánve, druhý měl polámaná žebra a pneumotorax. Štěstím v neštěstí bylo, že majitel zhruba pět týdnů před touto událostí oba psy pojistil.

„Každého s ročním limitem 30 000 korun. U prvního jsme vyplatili celkový limit smlouvy, u druhého byla vyplacena přibližně polovina. Bez pojištění by byl klient zhruba o 45 tisíc chudší,“ vypráví Jan Marek, tiskový mluvčí Generali Česká pojišťovna.

„Příběh štěstí v neštěstí potkal i jednoho našeho klienta, farmáře, který si od chovatele přivezl štěně australského ovčáka pojištěné v rámci našeho chovatelského programu. Za tři dny bylo již štěně na složité ortopedické operaci, poté co na něj šlápl kůň. Nákladná léčba v desítkách tisíc korun byla krytá z pojištění,“ přidává další příklad Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny, pro kterou pojištění mazlíčků zprostředkovává společnost PetExpert Europe.

Pozor na výluky

V zahraničí je zatím zájem o pojištění zvířat častější, než je tomu v Česku. Na tom, že se dostává do středu zájmu, se podepsala pandemie. „Lidé si během ní pořizovali ve větší míře společenská zvířata a začali si uvědomovat nákladnost zdravotní péče svých mazlíčků. Určitě je to nyní jeden z nejvíce dynamických oborů pojištění v Evropě i Americe,“ říká Petr Milata. „Je třeba zajímavé, že dle některých průzkumů jsou mileniálové schopni utrácet více peněz za svého mazlíčka než sami za sebe,“ dodává.

Pravidlem bývá, že v mladším věku zvířete je pojištění levnější. Před sjednáním pojistky by se majitel měl zajímat o cenu pojištění, výši spoluúčasti, rozsah krytí a výluky, tedy na co se pojištění nevztahuje. Měl by zjišťovat, s jakými smluvními veterináři má pojišťovna nasmlouvanou spolupráci či zda lze využít pojištění při léčbě zvířete u jakéhokoliv odborníka. Pro někoho rozhodujícím faktorem může být i to, jak se hlásí pojistná událost či za jak dlouho pojišťovna vyplácí pojistné plnění.

Pojištění pro křížence i exotiku

Pojišťovny mají nastavené roční limity plnění. V Generali České pojišťovně je to 30 000 korun. „Události, u kterých bývá při jedné pojistné události vyplacen celý limit, jsou typicky úrazy vyžadující chirurgické řešení, tedy operace přetržených kolenních vazů, ošetření po střetu s motorovým vozidlem, torze žaludku. Dále pak potíže vyžadující drahou specializovanou diagnostiku, jako je vyšetření magnetickou rezonancí k určení příčiny neurologických potíží,“ vysvětluje tiskový mluvčí a pokračuje: „Současně je třeba pamatovat, že i to, co se v počátcích léčby může zdát jako banální problém či rutinní zákrok, se může kdykoliv zkomplikovat a zvrtnout v boj o život zvířete a cena léčení bude mnohonásobně vyšší, než se očekávalo,“ upozorňuje Jan Marek z Generali Česká pojišťovna. Jen ta eviduje pojistky u tisíce zvířat. „Pokud jde o psy, tak chovatelé si u nás pojišťují jak křížence, tak také široké portfolio plemen. Evidujeme jich přes 220, od těch exotických, jako je havanský psík nebo novoskotský retrívr, přes oblíbená plemena jako německý ovčák nebo jezevčík po ryze národní plemena jako český teriér, český strakatý pes nebo chodský pes,“ říká Marek.

Diagnózy, se kterými se pojišťovny nejčastěji setkávají při vyplácení pojistného plnění: záněty uší

záněty žaludku

záněty močových cest a močové kameny

u samců hyperplazie prostaty

u samic záněty dělohy

úrazy drápů

přetržené kolenní vazy

výhřezy meziobratlových plotének

tržná poranění a poranění způsobená pokousáním

klíšťová onemocnění (borelióza, anaplazmóza)

respirační onemocnění

nádorová onemocnění Zdroj: Generali Česká pojišťovna

Zvíře se dá pojistit i v případě vycestování do zahraničí. Ve chvíli, kdy s ním majitelé jedou na zahraniční dovolenou nebo když chovatelé berou zvíře mimo naše hranice na výstavu či soutěž. „V rámci cestovního pojištění je doplňkově možno pojistit náklady na nezbytnou veterinární péči o zvíře, a to pro psa, kočku a fretku. Pojistit lze zvíře ve věku od tří měsíců do deseti let. Veterinární péče zahrnuje nejen náklady na veterinární výkony, použitý materiál, předepsanou medikaci, ale také náklady související se smrtí nebo nutným utracením zvířete,“ vysvětluje Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Pojistný podvod

Pojistné podvody zatím nejsou tak časté, pojišťovny se s nimi nicméně již setkávají. Tedy s případy, kdy majitelé zvířete uplatňují náhradu léčby na problémy, o kterých věděli ještě před uzavřením pojistné smlouvy.

„V minulosti jsme řešili případ, kdy si majitel pojistil svého psího miláčka, kterému bylo zjištěno onemocnění a bylo zřejmé, že bude nutná jeho další léčba. Tuto okolnost při sjednání smlouvy zamlčel, pejska pojistil s tím, že je zdravý, a následně požadoval uhradit poměrně vysoké náklady veterinární léčby,“ říká Renata Čapková.

Život se zvířaty Stáhněte si přílohu v PDF

„Klient pozoroval, že pes již delší dobu kulhá. Pojistil se a následně nákladnou operaci uplatňoval z pojištění,“ popisuje podobný příklad Petr Milata z ČSOB Pojišťovny. „Zaměstnáváme interní veterináře a úzce spolupracujeme s diplomovanými specialisty na různé veterinární obory v zahraničí. Naprostá většina pokusů o podvody je však zachycena již na našich smluvních klinikách,“ dodává Petr Milata.

O zdravotní pojištění se lidé zajímají často až ve chvíli, kdy zvíře onemocní. „Nebo poté, když lidé zjistí, kolik jejich známý zaplatil za operaci u veterináře,“ doplňuje Renata Čapková.

Zdravotní pojištění zvířat stojí na pomezí neživotního a životního pojištění. „V tomto je velmi specifické a je nutné mít hluboký vhled do problematiky veterinární medicíny. Zároveň je nutné pracovat s živými daty, která umožňují kalibrovat ceny i podmínky tak, aby produkt byl smysluplný, tedy poskytoval klientovi největší možnou asistenci v případě problému, a zároveň byl finančně udržitelný,“ říká Petr Milata.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Život se zvířaty.