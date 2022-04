O deset let zpátky se může vrátit české školství ve výuce cizích jazyků. V rámci připravované reformy vzdělávání se uvažuje nad tím, že by se děti povinně učily jen jednu cizí řeč namísto stávajících dvou. Další cizí jazyk by mohly mít jen volitelně. Důvodem podle ministerstva školství je, že žáky druhý jazyk zbytečně stresuje a nedosahují v něm takových výsledků, jakých by měli. Pokud by měli jen jeden, budou mít více času se na něj soustředit a dosáhnout tak lepších výsledků, vysvětlil ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Taková praxe byla v Česku už dříve. Ještě ve školním roce 2011 a 2012 si žáci mohli vybírat, jestli se chtějí učit druhý cizí jazyk, nebo ne. O rok později už si museli vybírat povinně. Výsledkem toho dnes je, že děti ztratí o studium jazyků zájem. Alespoň podle Petry Mazancové, předsedkyně Učitelské platformy a angličtinářky na litoměřickém Gymnáziu Josefa Jungmanna. Jeden povinný cizí jazyk tak nemusí být krok zpět.

