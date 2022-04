Aukční síň Christie’s se v květnu chystá dražit část cenné sbírky výtvarného umění zesnulé americké filantropky Anne H. Bassové, která se podle odhadů může prodat až za čtvrt miliardy dolarů (5,5 miliardy korun). Největšími lákadly dražby, do které zamíří zatím jen 12 vybraných děl, mají být například plátna Marka Rothka, tři obrazy impresionisty Claudea Moneta či soška Edgara Degase.

Přesné datum newyorské dražby ještě nebylo stanoveno, bude to ale v druhém květnovém týdnu. Kupcům zatím aukční síň nabídne jen několik vybraných obrazů a soch z rozsáhlé sbírky umění 19. a 20. století, které filantropka, investorka a sběratelka Bassová za svůj život nashromáždila. Zemřela v roce 2020 ve věku 78 let.

„Nejdůležitější americká sbírka, která se letos objevila na trhu, zamíří do Christie’s přímo z bytu v New Yorku, který paní Bassová zařídila s bezchybným vkusem,“ uvedla aukční síň. Podle ní Bassová dokázala během desetiletí dát dohromady sbírku, která je precizní a zároveň osobní, protože ji „ve světě ovládaném mužskými sběrateli utvářela z ženské perspektivy“.

S nejvyšší odhadovanou cenou jde do dražby obraz Marka Rothka Bez názvu (Odstíny červené) z roku 1961, který se může prodat až za 80 milionů dolarů (1,8 miliardy korun), další o rok mladší Rothkův obraz s názvem No. 1 (Číslo 1) se může prodat až za 65 milionů dolarů (1,4 miliardy korun). Vysoce si odborníci cení i trojice pláten Clauda Moneta: například jeho ztvárnění londýnského parlamentu za západu slunce (Le Parlement, soleil couchant) z roku 1903 by mohlo dosáhnout ceny kolem 60 milionů dolarů (1,3 miliardy korun), soška baletky od Edgara Degase má odhadovanou cenu 30 milionů dolarů (663 milionů korun).