Prezident Miloš Zeman navrhl do funkce ústavního soudce brněnského advokáta Petra Poledníka. Udělal to pět měsíců poté, co Ústavní soud oslabil odchod Kateřiny Šimáčkové k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Návrh na Poledníkovo...

5. 4. 2022 ▪ 3 min čtení