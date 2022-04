Odpad jako komodita, kterou je třeba vytěžit. Znovu a znovu. S takovým byznysplánem přišli před více než třiceti lety bratranci Urbánkovi z firmy CIUR. Na recyklaci a znovupoužití starého papíru vybudovali firmu s ročními tržbami půl miliardy korun. Vyrábí z něj tepelnou, akustickou, ale i ohnivzdornou izolaci staveb, celulózová vlákna do brzdového obložení u aut nebo třeba příměsi do asfaltu, na kterém pak přistávají letadla. Radost jim dělá i to, že právě jejich papír získal hned 26krát sošku Oscara – do Hollywoodu dodávají umělý papírový sníh, který ani kamera s HD rozlišením nerozezná od toho pravého.

„Stačí jeden jediný displej, který zastávkuje, a celá linka stojí. Technici shánějí díl po celé republice,“ rozhazuje rukama vyšší šedovlasý muž v modré péřové bundě. Přestože by měl být v tuto chvíli ředitel výroby a vývoje firmy CIUR Mojmír Urbánek nervózní, protože pokud se linka nerozjede, nahromadí se mu hned v první hale za vrátnicí každý den dalších 180 tun papíru, bere problém se stoickým klidem. Za třicet let v byznyse ho jen tak něco nerozhází. „Náhradní díly objednáváme tři měsíce dopředu a stejně taková časová rezerva kvůli pandemii nestačí,“ popisuje Urbánek problém, který teď řeší nejeden podnik.

Zatímco procházíme mezi výrobními halami, občas nám pod nohama zašustí papír, většinou právě ten novinový. Kromě něj ale firma shromažďuje mimo jiné letáky, kartony, plata od vajec, odstřižky z tisku nebo taky povoskovaný papír. I o něm se přitom dřív tvrdilo, že se recyklovat už dál nedá – podle Mojmíra Urbánka je to ale hloupost.

Mezitím co přicházíme ke skupině zhruba deseti žen, vysvětluje, že znovu použít se dá v jeho oboru skoro všechen papírenský materiál: „Vidíte? A takhle končí béčková literatura,“ směje se, když jedna z dělnic zkušeným pohybem umně roztrhne přebal knihy a vhodí jej do připraveného kontejneru. Podobný osud čeká další stovky děl. „Máme sice plně automatizovanou výrobu, pracovníky tady potkáte spíš jen u strojů nebo u vysokozdvižných vozíků, ale papír, který přivážíme z modrých kontejnerů na třídění, musí ještě ženy přebrat,“ naráží Urbánek na fakt, že část papíru, který firma zpracovává, přichází přímo z tříděného odpadu. Do oběhu se i díky těmto dělnicím zvládne vrátit až 90 procent veškerého papíru v Česku.

Třídit papír se podle Urbánka už Češi naučili, na rozdíl od minulosti jen málokdy jeho pracovníci mezi kartony a novinami najdou mrtvé zvíře nebo pytel se směsným odpadem, jako tomu bývalo běžně dřív. A zatímco vcházíme do poslední haly, před kterou posedává zrzavý kocour, vyrostou nám nad hlavami balíky zpracovaného papíru o velikost metr krát metr, naskládané na sobě s podobnou poctivostí, jako pětileté dítě skládá lego. Na každém z balíků je přilepen čárový kód, podle něj pracovníci poznají, k čemu bude papír následně určen: „V tom EAN je obsaženo, že jsou to čisté noviny, od koho jsme je dostali, která směna to zpracovávala. Takže my jsme schopni dohledat, co se s tím papírem až do finále stalo,“ vysvětluje systém Urbánek.

Od izolace budov k filmovému sněhu

Z obyčejného papíru tak středočeská firma, kterou vede společně se svým bratrancem, Michalem Urbánkem, který v podniku působí na postu generálního ředitele, vyrábí širokou škálu produktů. Ten vůbec nejzásadnější je ale pro firmu foukaná tepelná izolace budov. V příjemném teple své kanceláře pak Urbánek staví na pracovní stůl průhlednou kopuli, která je zhruba do dvou třetin zaplněna šedavou hmotou. Ta nápadně připomíná kapesníky, které jejich majitel zapomněl vytáhnout před vypráním z kapes. „S tím papírem se dá dělat leccos, je ideální do oběhového hospodářství. Není to jen nějaká srágora, která skončí na skládce, ale je to důležitý komponent v jiných oblastech,“ demonstruje Urbánek, že když se směs smíchá s tekutinou, vznikne výborný izolační materiál.

Sesbíraný papír firma protřídí, zpracuje a poté vysílá do světa své techniky, aby jej pomocí strojů nanesla na fasády domů. Papír má ale podle nich také ohnivzdorné nebo zvukotěsné vlastnosti, vyvinuli proto výrobek také na odhlučnění podlah nebo třeba stěn ve školních budovách.

Ze široké škály výrobků, u kterých by člověk papír jako hlavní stavební komponent vůbec nečekal, je ale zřejmě nejzapamatovatelnější právě umělý sníh do filmů. „Harry Potter, James Bond, Hra o trůny, Anděl Páně, bitvy ve Star Wars. Máme tak autentický sníh, že je po něm obrovská poptávka, ani v HD rozlišení není poznat, že jde o rekvizitu. Když po něm třeba projede auto, zůstanou v něm stopy,“ popisuje Michal Urbánek, který se k nám během prohlídky přidává. Jak sám říká, už ani nespočítá, v kolika filmech sníh firmy CIUR hrál, nominovaných na Oskara jich ale podle něj bylo asi 150 a 26 z nich sošku doopravdy získalo.

Výlet za oceán, který změnil život

Že spolu budou bratranci Urbánkovi celý dospělý život podnikat, v dětství nenapadlo ani jednoho z nich. Jelikož ale Michalův otec v té době žil v Kanadě, rozhodl se mladý Mojmír po vysoké škole zajet za strýcem na návštěvu. Právě v zemi javorového listu se pak setkal s Karlem Molcarem, emigrantem z Plzně, který si během let vybudoval továrnu na tepelnou izolaci. Jeho nápad oba pětadvacetileté muže nadchl, plány na první výrobní linku si přivezli právě od něj. „No jo, jel jsem na dovolenou a přivezl jsem si z ní celou svou budoucnost,“ směje se Mojmír Urbánek.

Od roku 1991 tak oba muži vymýšleli a stále vymýšlejí různé způsoby znovuužití tak základní suroviny, jako je papír. Přidali nové nápady, vybudovali haly a stroje, vytvořili 170 pracovních míst a našli nové exportní destinace – celkem své zboží vyvážejí do 26 zemí, nejdůležitějším trhem pro ně ale zůstává Německo a Velká Británie.

„Ono nejde zezelenat ze dne na den. My to děláme třicet let, budujeme, abychom byli zelení, a ještě stále nejsme zelení podle našich představ. Zatím nám chybí třeba alternativní zdroj energie,“ naráží Mojmír Urbánek na fakt, že instalovat na střechy, pod kterými se skladují tuny vysoce hořlavého papíru, solární panely, není jen tak.

Vedení firmy ale ekologicky přemýšlí – a to nejen v samotné strategii svého papírového byznysu. Na komínech továrny vedení nechalo nainstalovat filtry, třeba dešťovou vodu svádí do vlastního rybníčku a podzemních nádrží, kvůli blízkosti obytné zóny vyřešila firma také hluk. „Nechtěli jsme mít poškrábaná auta,“ naráží Urbánek na fakt, že osm metrů od hal už stojí řada rodinných domů. „Bereme to tak, že to děláme i pro naše vlastní zaměstnance, kteří často bydlí jen kousek od nás,“ dodává.

Když ale přijde řeč na elektromobilitu ve firmách, jsou bratranci Urbánkové neúprosní: „Já mám k elektromobilitě značné výhrady. Když si představím, jak se v Africe využívá dětská práce, elektromobil má životnost šest let a pak se musí vyrobit nový a tento sešrotovat, to je přece tragédie,“ vypočítává Mojmír Urbánek. Jak sám tvrdí, ekologicky přemýšlet je v této době nutnost, všeho ale raději se zdravým rozumem.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 0 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.