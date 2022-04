Pod talárem jsou advokáti oblečeni dle různých módních směrů. Nosí v hojné míře zejména kalhoty jeans, různé mikiny a trička s nápisy – právě tak si v dubnu 2014 posteskl ve svém článku Zamyšlení nad oděvem advokáta právník Petr Poledník. A o osm let později zařadil tento text pro Bulletin advokacie na seznam své publikační činnosti, kterým Senátu dokládá svou erudici pro práci ústavního soudce. Do nejvyšší soudní instance v zemi ho navrhnul prezident Miloš Zeman, senátoři ale jeho favorita odmítli. Kromě nedostatečné publikační činnosti mu vytýkají také to, že jako soukromý rozhodce posílal lidi do exekuce nezákonnými rozhodčími nálezy.

Proč si Zeman vybral právě Poledníka, kterému bude letos už 71 let, přitom není jasné. Prezident svůj návrh Senátu na nového člena Ústavního soudu nijak neodůvodnil a na otázky HN jeho mluvčí Jiří Ovčáček neodpověděl.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.