Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) minulou středu na Twitteru oznámila, že vláda schválila prodloužení provozu starých neekologických kotlů o dva roky. Takový krok by od ministryně, která má hájit ekologické zájmy, čekal asi málokdo. Domácnosti měly vyměnit staré kotle takzvané 1. a 2. emisní třídy, ve kterých spalují uhlí, dřevo a další tuhá paliva, nejpozději do letošního září. Tyto kotle mohou být i desítky let staré a zjednodušeně řečeno nejvíce „čmoudí“, vypouštějí do ovzduší nejvíce škodlivin. Stát tak už v roce 2012 nařídil, že letos používání nejstarších kotlů skončí.

Jenže teď se situace, i kvůli válce na Ukrajině, změnila. „Chceme ulehčit domácnostem aktuálně zatíženým inflací, růstem cen energií a úvahami o odklonu od plynu,“ vysvětlila na Twitteru ministryně Hubáčková. V Česku používá staré kotle asi 250 tisíc domácností a ministerstvo neumí odhadnout, kolik procent z nich si je nechá i v následujících dvou letech. Vládní návrh ještě musí schválit parlament.

