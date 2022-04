V bezvadně padnoucím obleku, s českou vlajkou na klopě a v luxusní vinohradské restauraci Aromi odstartoval svou prezidentskou kampaň Tomáš Březina, zakladatel a do loňska jediný majitel společnosti Best, výrobce betonové dlažby. Podle svého zvyku netrpí malým sebevědomím a rovnou říká, že „má schopnosti, kompetenci i sílu“ k tomu, aby se prezidentem stal a aby se ho ostatní kandidáti začali brzy obávat. V politice se Březina objevil naposledy v roce 2013. Stal se lídrem středočeské kandidátky ANO, rychle ji ale opustil s tím, že hnutí pro něj není dostatečně pravicové.

Ve svém prezidentském programu zatím detailní není, byť je jasné, že bude oslovovat primárně pravicově smýšlející voliče. Nejprve také musí nasbírat minimálně 50 tisíc podpisů. Jeho přátelé mu k tomu prý říkají: „Tomáši, neblbni, národ si tě nezaslouží. Raději si někam odjeď užívat.“ On je neposlouchá a vydal se na prezidentskou cestu. Peníze na to má, loni svůj Best prodal za více než dvě miliardy korun.

HN: Proč jste se rozhodl kandidovat?

Je mi pětašedesát, už jsem toho hodně dosáhl v byznysu a jsem přesvědčený, že na kandidaturu mám schopnosti, kompetence a sílu. To je velmi důležité. Zároveň si myslím, že Česko potřebuje jít správnějším směrem.

HN: Jaký směr to podle vás má být?

Stanovil jsem si čtyři hlavní body: pravdivost, druhá transformace České republiky, odpovědnost za sebe, rodinu a společenství a skutečná řešení pro byrokratické hydry. Budu ta témata postupně více představovat a rozpracovávat, zatím do detailu nepůjdu. Chápu, že český prezident nemůže mít ambici nahradit premiéra, na druhou stranu ale bude mít mandát nějakých tří milionů lidí díky přímé volbě, a tudíž i možnost velkého vlivu. A toho bych maximálně využíval. Prezident může mít například svůj pořad, pravidelný sloupek a musí ostatní politiky a establishment průběžně znervózňovat, lidem ukazovat cestu a nastolovat důležitá témata pro výkonnou politiku.

