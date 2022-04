Zatímco za poslední tři roky v Praze přibylo 60 obecních bytů, městské části jich tu za stejnou dobu prodaly 1500. Hlavní město tak má problém, jak zajistit ubytování těm, které chce podpořit – učitele hasiče, lidi v nouzi. Proto připravuje vyhlášku, která by odradila radnice, aby své byty nabízely k privatizaci. Podle chystaných pravidel by nově šly peníze z prodeje do fondu magistrátu a ten by je pak znovu rozděloval. Což kritizují městské části.

Právě ony spravují většinu obecních bytů, a to asi 23 tisíc. Magistrát jich má kolem sedmi tisíc. „My jsme na celoměstské úrovni už privatizaci ukončili, v některých městských částech ale pokračuje dál,“ uvádí magistrátní radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti).

Zatímco některé radnice prodávají byty v aukcích za nejvyšší cenu, jiné je privatizují nájemníkům s velkými slevami oproti tržní ceně. Výnos z těchto bytů je tak mnohem nižší, než stojí výstavba nového bydlení.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.