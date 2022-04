Kontroverzní ekonom Miroslav Ševčík, který se proslavil jízdou s modrým majákem po dálnici v protisměru či svým antievropským a proruským viděním světa, má jako jediný kandidát velkou šanci, že se opět stane děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Připomeňme, že tuto funkci zastával už v letech 2010–2018.

Už v roce 2012, kdy probíhaly volby do akademického senátu (který měl v roce 2014 volit děkana), se dostal do podezření z jejich ovlivňování a ze zastrašování protivníků. Faktem je, že po tehdejších volbách nuceně skončilo několik pedagogů, kteří nebyli k Miroslavu Ševčíkovi „přátelští“. Ať už tak, že jim nebyla prodloužena pracovní smlouva, nebo tak, že byli odvoláni ze svých vedoucích funkcí, a to včetně odvolání pověřeného vedoucího Katedry institucionální ekonomie (KIE) Davida Lipky. Profesor Josef Šíma, který na KIE učil, tehdy uvedl, že „děkan Ševčík svými netransparentními kroky a zákulisní politikou zničil dlouho budované prostředí důvěry, které přivádělo na Národohospodářskou fakultu mladé talentované vědce, jež šířili dobré jméno fakulty doma i v zahraničí. V důsledku své krátkozrakosti rozvrátil katedru, kterou jsem zakládal a budoval, a postavil proti sobě stovky studentů i světově uznávané profesory z evropských i amerických univerzit“. Brzy na to dostal Josef Šíma výpověď, o jejíž platnost se čtyři roky soudil – neúspěšně.

