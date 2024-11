Mezi absolventy Národohospodářské fakulty pražské VŠE patří řada významných českých ekonomů, vědců, manažerů a podnikatelů. Jejich příliv do krevního oběhu české ekonomiky však slábne a dále slábnout bude. Vycházejme pouze z fakt ve výročních zprávách školy. Ta ukazují, že od nástupu docenta Miroslava Ševčíka do funkce děkana fakulty rok od roku upadá. A nepomáhá ani jeho ustavičné prohlašování fakulty nejlepší fakultou VŠE a 2. nejlepší ekonomickou fakultou v Česku.

Od roku 2016, od kdy jsou data k dispozici, vykazuje Národohospodářská fakulta (NF) ze všech fakult VŠE nejnižší úspěšnost prezenčních studentů prvního ročníku bakalářského studia. Do roku 2023 nedokončilo první ročník ostatních fakult VŠE 29 procent studentů, zatímco u NF to bylo skoro 48 procent.

Argument, se kterým přišlo vedení NF, že studium u nich je náročnější než na ostatních fakultách VŠE, nemůže obstát, protože v prvním ročníku studia absolvují studenti všech fakult obdobné předměty tvořící takzvaný společný základ. Pravým důvodem nízké úspěšnosti studentů NF je však horší úroveň jejich studijních předpokladů, o čemž svědčí vývoj percentilové hranice, jejíž překonání je nezbytné pro přijetí.

Zatímco v roce 2010 byla hranice pro přijetí stanovena na percentilu 80, v roce 2014 byla již 50 a o další tři roky později pouhých 40. To tak znamená, že zatímco v roce 2010 se na NF dostali pouze špičkoví uchazeči, jen každý pátý, od roku 2017 je to přibližně každý druhý.

I přes rapidně se snižující hranici pro přijetí na NF se rovněž stále snižuje počet uchazečů o studium, a to i v porovnání s celkovým počtem přihlášek na VŠE. To se odráží na počtu studentů. Zatímco v roce 2010 zde studovalo 15,3 procenta studentů prezenčního bakalářského studia VŠE a 12,6 procenta studentů magisterského studia na VŠE, tak v roce 2023 to bylo již jen 12,5, respektive 6,8 procenta. U magisterského studia tak jde o pád téměř na polovinu.

Má takový trend ještě šanci na zvrácení? Když jej nedokáže řešit vedení fakulty, mělo by se pevně chopit opratí vedení celé VŠE.