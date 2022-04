Ke schůzkám, jejichž důsledky mají mít váhu, patřívá i symbolika. Když Spojené státy sezvaly zástupce čtyřicítky zemí, které chtějí pomáhat zbraněmi Ukrajině napadené Ruskem, právě do německého Ramsteinu, na největší americkou vojenskou základnu v Evropě, byl to zřetelný vzkaz o proměně nálady v Bílém domě. A to směrem k optimismu.

Schůzce těsně předcházela cesta ministrů zahraničí a obrany Blinkena a Austina do Kyjeva, kde se státní tajemník nechal slyšet, že se sice nedá říci, jak se válka ještě bude vyvíjet, ale že suverénní a nezávislá Ukrajina tu bude mnohem déle, než bude na scéně Vladimir Putin. Na tuto předpověď navázal šéf Pentagonu v Ramsteinu: „Ukrajina věří, že vyhraje, a totéž si myslí všichni v tomto sále.“

Na Ukrajinu nyní proudí masivní dodávky zbraní, které už zdaleka nejsou jen čistě obranné, a jejich obsah a rozsah není konečný. Tato „koalice ochotných“, v níž se objevil i Izrael nebo Maroko či Nový Zéland, se nesešla poprvé a naposledy, má se scházet každý měsíc, aby zjistila, co vláda v Kyjevě potřebuje. To je úplně jiná muzika než dosud. Svého času prezident Biden zdůrazňoval, že se nenechá zatáhnout do třetí světové války, později už novinářům řekl, že Vladimir Putin je válečný zločinec. A teď tedy zbraně. Hodně zbraní.

Jaké byly klíčové faktory tohoto posunu? Určitě to byla udatnost a vytrvalost ukrajinské obrany, která se po napadení Ruskem nesesypala do dvou tří dnů, jak si představovali nejen plánovači v Kremlu, ale i mnozí analytici na Západě. V Bílém domě začíná převládat názor, že Ukrajina může ruské agresi nejen odolat, ale dokonce ji udolat, a že v tom je třeba ji maximálně podpořit.

Vládce v Kremlu bude při květnové tradiční přehlídce na Rudém náměstí chtít vyhlásit úspěch své „speciální vojenské operace“, která se stává tažením, jež má změnit bezpečnostní poměry v Evropě. Pro Ukrajinu agrese neskončí, dokud budou ruští vojáci na jejím území. Američané mají možná ještě ambicióznější cíl: Rusko má z konfliktu, který rozpoutalo, vyjít tak oslabeno, že už nebude schopno své sousedy ohrožovat.