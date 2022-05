Já ve své kariéře zažil hodně věcí. Ale tady bych řekl, že zhruba tolik škody, co napáchalo tornádo, způsobila lidská blbost. Architekt Aleš Granát si při hovoru o hodonínském domovu pro seniory S-centrum nebere servítky. Budovou postavil Jihomoravský kraj počátkem milénia zhruba za 200 milionů na jeho návrh. A minulé léto se domem prohnalo tornádo. Jeho statiku ale vichr neponičil a po nutných opravách by tak mohl zřejmě dál sloužit. Až do přírodní katastrofy z loňského června žilo v zařízení 140 seniorů. Kraj už ale do jeho oprav investovat nechce. Budova tak už deset měsíců leží ladem. A chátrá.

HN detailně zmapovaly, jak kraj pod vedením lidoveckého hejtmana Jana Grolicha ke svému majetku přistupoval. Z rozhovorů a nashromážděných dat vyplývá, že si radní nenechali zpracovat ani přesný odhad ceny opravy. Přesto ale tvrdí, že se rekonstrukce nevyplatí. Velké škody navíc podle expertů způsobilo „divoké“ vyklízení těsně po tornádu. Z budovy se podle svědectví násilně odmontovávaly kuchyňské linky, vany nebo dveře, kterým tornádo vůbec neublížilo. Bývalí klienti doufali, že se do domova brzy vrátí, a na postup kraje jsou teď naštvaní. Stejně jako někdejší zaměstnanci. Všichni shodně tvrdí, že je radní „hodili přes palubu“.

