Evropská regulace internetu může být pro uživatele nevýhodná, varuje Robert Kyncl, který je v nejužším vedení společnosti YouTube. Evropská unie nejspíš během českého předsednictví, které připadá na druhou polovinu tohoto roku, dokončí dva připravované regulační balíčky, jež by měly omezit velké americké internetové giganty, jako je například Google. A právě jeho součástí, respektive mateřského koncernu Alphabet, největší světová služba pro sdílení videí je. „Je potřeba dobře zvážit, aby nová pravidla neměla nějaké nezamýšlené důsledky, které by vedly k tomu, že se platformy jako YouTube stanou méně bezpečné,“ zdůraznil obchodní šéf YouTube Kyncl v rozhovoru HN.

HN: Jak se stát úspěšným youtuberem a vydělat tam miliony? Je na to nějaký recept?

Konzistence. Úspěšní tvůrci na YouTube nahrávají obsah pravidelně. U lidí, kteří je sledují, byli schopni vytvořit očekávání, zvyk, že obsah, na který čekají, dostanou třeba každý čtvrtek odpoledne. Musí své publikum opravdu detailně znát a rozumět mu. A musí být opravdu zažraní do toho, co dělají, a být dobrými marketéry. Ale klíčová je ta konzistence a sledování statistik ohledně chování konkrétního publika.

HN: Máte nějaký konkrétní příklad?

Lidé, kteří na YouTube mají kanál o vaření, se zaměřili na statistiku a zjistili, že vždycky když jsou hotoví s vařením, posadí se a to jídlo jedí a povídají si o něm, sledovanost výrazně klesla. Lidi prostě zajímalo to samotné vaření, a ne to, jak si pak autoři o tom jídle povídají. Co udělali? Příště svá videa začali povídáním o tom konkrétním jídle, třeba jak je napadlo uvařit to či ono. A teprve pak se zvedli a začali ho vařit. Díky tomu zvýšili čas, po který lidé jejich videa sledují. Je to příklad toho, že musíte sledovat statistiky a pracovat s nimi.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.