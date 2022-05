Nejméně 250 tisíc tepelných čerpadel a stejné množství kotlů na dřevo přibude v českých domácnostech do roku 2027, předpovídá Komora obnovitelných zdrojů energie společně se Šancí pro budovy, asociací, která podporuje energeticky úsporné stavebnictví. Současně s tím vznikne minimálně 200 tisíc malých střešních fotovoltaických elektráren, oproti současnému stavu se tedy jejich počet zšestinásobí. Lidi k tomu budou motivovat vysoké ceny plynu a elektřiny i snaha o energetickou soběstačnost. Predikce přitom počítá s rekordním balíkem peněz, jež z evropských dotací jdou a které mohou domácnosti využívat. Jen na renovace domů by to mělo být zhruba 100 miliard korun.

Už teď je zájem o tepelná čerpadla a fotovoltaické panely tak velký, že jejich dodavatelé ani montážní firmy nestíhají uspokojit poptávku. Na její vyřízení domácnosti čekají několik měsíců. Není neobvyklé si například nyní objednat tepelné čerpadlo a s montáží ho dostat až v listopadu. Podle Šárky Tomanové, ředitelky Šance pro budovy, sice momentálně chybí kapacity, do budoucna se to však zlepší. „Pokud tady bude jasný signál, že na to jsou peníze a je o to zájem, tak se tomu trh přizpůsobí,“ věří Tomanová.

