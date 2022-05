Bylo to vlastně překvapivé, co vše se dá dělat z domova, když vlády kvůli pandemii zavřely všechno, co se zavřít dalo. Koronakrize zaplavila sociální sítě snímky pracovních koutků s notebookem na pláži, kdesi v rozkvetlém podhůří nebo aspoň na vlastní zahradě. Psychologové sice upozorňovali, že home office není pro každého a že při práci je důležitá i socializace, která má možná větší význam než to, jestli člověk pracuje osm hodin nebo jen sedm a půl. Firmy a jejich majitelé i manažeři ale většinou raději mlčeli. Horovat pro návrat do práce uprostřed pandemie by mohlo být vnímáno jako výzva k ohrožování zaměstnanců. Současně ale nepředstírali, že jsou z domácí práce zaměstnanců nadšeni.

Teď, když pandemie končí, se ale ukázalo, že kancelář bude i nadále hlavním pracovním místem. A že home office přes všechny předpovědi zůstane alternativou jen pro vybrané profese.

