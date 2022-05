Den vítězství, 9. května, je dnes v Rusku manifestací pocitu neustálého ohrožení, neporazitelnosti a vyvolenosti. Geneze tohoto přesvědčení započala už před ruskou revolucí. Bolševici měli za vzor jakobíny a pařížské komunardy a věřili, že příčinou jejich neúspěchu bylo, že nedokázali rázně potlačit reakci. Po snadném puči na podzim 1917 Lenin zprvu věřil, že se revoluce rychle rozšíří do světa a k jejímu uhájení v Rusku postačí rozložit armádu zakládáním vojenských sovětů. Hlásání třídní nenávisti však vyvolalo organizovaný odpor důstojníků a vznik bílých armád. Lenin rychle opustil své původní mínění, že se ruská revoluce bez teroru obejde, a naopak prosadil jeho rozšíření z jednotlivců na celé skupiny. Jiní bolševici šli ještě dál. Výroky Marata a Robespierra o teroru jako nástroji války začali vykládat jako výzvy k preventivnímu odstranění celých skupin obyvatelstva.

Vývoz revoluce se však nezdařil a ani vystupňování teroru v Rusku nepřineslo kýžené výsledky. Přineslo však všudypřítomnou moc tajné policie a ruku v ruce s tím se mezi komunisty upevnil pocit obklíčení. Začala éra ideologické indoktrinace. Byl to však teprve nacistický útok a strašlivá zkušenost s okupací, které padlo za oběť přes 1700 měst a 70 tisíc vesnic, co přesvědčilo většinu obyvatel Sovětského svazu, že to, co jim vládnoucí strana tvrdila, je skutečně pravda.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.