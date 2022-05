Konec se zvyšováním úroků, slabší koruna, kynoucí devizové rezervy. To lze čekat, pokud se potvrdí informace, že prezident Miloš Zeman do čela České národní banky postaví od července dosavadního radního Aleše Michla. Vedle Michla může slavit i bývalý premiér Andrej Babiš. Tomu čtyřiačtyřicetiletý ekonom dlouhodobě radil a dvojice vztahy prokazatelně nepřerušila ani poté, co byl Michl na konci roku 2018 překvapivě dosazen do bankovní rady a měl tak úzkostlivě dodržovat nezávislost na politické sféře. Se šéfem ANO a faktickým majitelem holdingu Agrofert Michl sdílí i názor na neúčinnost až škodlivost vyšších úrokových sazeb v boji proti současné inflaci.

Zemanova volba znamená prudký obrat kurzu ČNB. Dá se totiž předpokládat, že Michlovi umožní vybrat si další spolupracovníky a tím se zvrátí dosavadní převaha radních, kteří pod vedením Jiřího Rusnoka rychle zvyšovali sazby. Michl pro vyšší úroky nezvedl ruku ani jednou a není důvod si myslet, že nyní, když je základní sazba ČNB na v tomto tisíciletí rekordní výši 5,75 procenta, změní názor.

Když bude mít v bankovní radě většinu (toho by prezident dosáhl tím, že neprodlouží mandát dvěma „jestřábům“, radnímu Vojtěchu Bendovi a viceguvernéru Tomáši Nidetzkému), je se zvyšováním sazeb konec. Právě tato perspektiva je pravděpodobným důvodem pro páteční poměrně prudké oslabení koruny.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.