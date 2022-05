Harley‑Davidson Livewire nebo BMW CE 04 ukazují, že stylovou motorku nebo skútr je možné postavit i okolo elektrického pohonu. Problém je ale v tom, že podobně jako v případě automobilů jsou tyto modely určeny hlavně pro velmi bohaté klienty, kteří se zároveň řadí mezi nadšence do nových technologií. To rozhodně nevadí, protože jich je relativní dostatek.

Průměrně vydělávající zájemce o elektrické ježdění v jedné stopě měl až na pár čínských pokusů nebo hybridů mezi koloběžkou a skútrem smůlu. Italský výrobce Piaggio se ovšem nyní pasoval do role prvotního hybatele – tak jako kdysi se slavnou Vespou, kterou po ježdění hladovým, avšak zchudlým poválečným motoristům naservíroval a udělal z ní legendu. O více než 76 let později je tu první dostupný elektrický skútr jménem Piaggio One. Vyzkoušeli jsme ho v týdenním testu.

Italské motocykly podobně jako automobily sázely na styl, kterému se nebrání ani tato elektrická novinka. Piaggio One přichází v několika nápadných barevných provedeních, jež na sebe přitahují pozornost v šedi každodenního provozu. Ať už jde o zkoušenou kombinaci matně šedé a křiklavě oranžové barvy, nebo propagované bílo‑tyrkysové, která zdůrazňuje ekologičnost skútru. Obě malému stroji opravdu sluší.

I při bližším ohledání je patrné, že kvalita použitých plastů je na solidní úrovni. To je ostatně první argument, který by měl případného zájemce odradit od čínských skútrů z hypermarketů a poslat jej do showroomu Piaggia.

Piaggio One je od pohledu malé, a proto bude za řídítka lákat ženy a muže menšího vzrůstu. V rámci recenze na něj ale usedl autor článku, který se s výškou 193 cm a hmotností přes 100 kg určitě nemůže považovat za typického zákazníka takového skútru. A i když se za řídítky cítil zprvu nepatřičně, okolí jej ujistilo, že na něm nevypadá jako „vosa na bonbonu“. Představa, že při testu využije i spolujezdce, se ale už zdála scestná. Piaggio One na to má uzpůsobené sedlo i výklopné stupačky, ovšem za velkým mužem už přece jen mnoho prostoru nezbývá. A stejně tak panovaly i pochybnosti o tom, zda by se skútr vůbec s takovou zátěží rozjel.

Mizivý výkon

Hlavní slabinou Piaggia je výkon jeho elektromotoru, který se schoval v zadním 10palcovém kole. K mání je „utažená“ verze pro náctileté, která má omezenou sílu i rychlost do 45 km/h. My jsme ale v testu měli „dospělé“ provedení Active, které slibuje maximální rychlost 65 km/h. Hodí se předeslat, že této rychlosti jsme dosáhli jen z kopce. Maximální výkon elektromotoru je totiž jen 2 kW! A to je velmi málo nejen pro velkého redaktora, ale i pro jezdce standardního vzrůstu.

Skútr nabízí jen hluboce podprůměrnou akceleraci, kvůli které přichází o hlavní výhodu klasických motorových skútrů – schopnost bleskově vystartovat od semaforů a nechat zbylou dopravu za sebou. To dodává skútristům potřebný pocit sebejistoty a nedělá z nich „lovnou zvěř“ na silnici. Rychlost je jedinou možností, jak se ubránit husté automobilové dopravě.

A právě fakt, že Piaggio One nemá momentum, znamená, že vás bude odrazovat od dynamičtějšího průjezdu městem. Přitom díky své malé stavbě by k němu mohlo být ideální. Představte si ale situaci, kdy se protlačíte čekající kolonou automobilů až na první místo před semaforem. Padne zelená a vy otočíte plynem na maximum. Skútr se však jen mírně rozjede a už blokuje osobní auta, která jsou vesměs rychlejší.

Piaggio One Active

Akcelerace je samozřejmě velmi náchylná na sklon vozovky. Na rovině je sice možné dosáhnout městské padesátky (jakkoliv nepříjemně dlouho to trvá), na táhlých stoupáních budete ale na obtíž. Někde jsme při testu dosáhli jen 30 až 35 km/h. V tu chvíli jsme vzali zavděk volným cyklopruhem, kam jsme se mohli s elektrickým skútrem „uklidit“. Jistě, velkou roli sehrála hmotnost testovacího jezdce, dá se ale odhadnout, že i s běžně rozměrným člověkem bude mít Piaggio do kopce potíže.

Nevšedním zážitkem je i absolutně tichá jízda, která patří mezi velká pozitiva tohoto skútru. Na druhou stranu řada jezdců považuje právě zvuk svého stroje za nedílnou součást bezpečnosti, protože tím upozorňují ostatní na svou přítomnost na silnici.

Chytré nabíjení

Hmotnost má logicky vliv ještě na jeden podstatný údaj – dojezd. Piaggio One používá baterii o kapacitě 3,2 kWh, která mu umožňuje dojezd až 85 kilometrů. My jsme při cestách po Praze dosáhli na 50 kilometrů. To není opravdu mnoho, ale v rámci městského ježdění by to mělo pohodlně stačit na jeden den, pokud na trase nebude velký podíl stoupání, která rychle dosažitelnou vzdálenost zkracují.

Hlavní přednostní tohoto elektrického ­skútru je ovšem systém nabíjení, který možnost jeho pořízení otevírá i těm, kteří nedisponují garáží. Baterie je totiž vložena do úložného prostoru pod sedlem, z nějž ji lze vyjmout a donést domů. Tam ji pak už jen připojíte do zásuvky.

Má to ovšem i své nevýhody. Baterie je logicky těžká, váží 15 kg, což třeba ženy úplně nepotěší. Druhou nevýhodou je fakt, že trafo na nabíječce se silně zahřívá, a tak ho museli konstruktéři doplnit o aktivní větrák. Ten je docela hlučný. Představa, že budete baterii do skútru dobíjet třeba v garsonce nebo menším bytě, je tudíž scestná. Hluk by vás časem určitě obtěžoval.

Baterii lze samozřejmě dobíjet i bez vyjmutí ze skútru, v takovém případě je ale potřeba nechat otevřené sedlo, což znamená, že by měl skútr být pod střechou. Baterii je také možné zamknout, stačí si pořídit visací zámeček. ­Jinak je celý prostor pod sedlem uzamykatelný. A není marný! Vejde se do něj třeba jedna taška s menším nákupem nebo malá otevřená helma. Naše integrální se už nevměstnala. Ovšem pozor, pokud s sebou povezete také trafo – to abyste dobili baterii někde na cestách, nevejde se toho do prostoru pod kufrem už mnoho.

Do města komfortní

Pokud vyřešíte trable s baterií, žije se s Piaggiem One poměrně příjemně. Nabízí třeba pseudobezklíčové startování. To proto, že sice není potřeba nikam strkat klíček, ale je nutné stroj při příchodu odemknout tlačítkem na dálkovém ovladači. Pak se už jen na kruhovém voliči nastaví poloha se zapnutými světly, stiskne se levá brzdová páčka a palcem pravé ruky vybere jízdní režim Eco nebo Sport. Tím se skútr nastartuje.

Piaggio One Active Motor: elektrický

Výkon: 2 kW (3 k)

Napětí: 48 V

Max. rychlost: 60 km/h

Kapacita akumul.: 3,2 kWh

Dojezd: 85 km

Pohotovostní hm.: 94 kg

Brzdy: kotoučové

Velikost kol: 10"

Cena: 109 900 Kč

Je to poněkud složitější než otočit klíčkem v zapalování, ale dá se na tento postup zvyknout. Jen zpočátku budete tápat, zda už je skútr nastartovaný, či nikoliv. Každopádně vždy se musí rozsvítit kontrolka „ready“. Naopak ­vypnutí skútru je výrazně snazší. Stačí jen po zastavení otočit kruhovým voličem do vypnuté polohy a je hotovo. Klíček může zůstat v kapse.

Rozdíl mezi jízdními režimy Eco a Sport je v reakci na plyn. Po vyzkoušení sportovního módu se ale pak už zdá, že Eco je zbytečně pomalý. Jednoduchý digitální displej je dostatečný a informuje kromě rychlosti i o dojezdu, ujeté vzdálenosti, času nebo teplotě. Víc si asi ani přát nelze.

Milým překvapením je pak i podvozek, který je poměrně komfortně nastaven. Nehoupe, je tužší, ale nemlátí přes nerovnosti. Retardérů se tak není nutné bát. Skútr dobře překonává i ulice z kočičích hlav, což je další předpoklad pro snadné městské ježdění.

Problém tohoto modelu je ten, že i když patří mezi nejdostupnější elektrické skútry vůbec, stále je poměrně drahý v porovnání s tím, ­co je možné za dané peníze mít. Testované Piaggio One Active se v Česku prodává za 109 900 korun. To je na elektrický skútr málo, na běžný už ale poměrně dost. Například nejprodávanější skútr v Evropě Honda PCX 125 je k mání za 79 999 korun a stejně jako Piaggio One je ho možné řídit s řidičským průkazem skupiny B.

Má ale 9,2 kW výkonu. Jistě, ještě je tu spotřeba, ale ta je v průměru jen 2,1 litru na 100 km, takže ani při dnešních cenách paliva nejde o nikterak náročný provoz. Kdo by měl chuť spíš na italský stroj, může sáhnout po letošní novince, která na český trh přichází spolu s Piaggiem. Jde o skútr Aprilia SR GT, jenž se ve verzi pro „béčkový“ řidičák prodává za 99 900 korun.

Konkurence i jinde

Vzhledem k dynamickým vlastnostem Piaggia One by jen s mírnou nadsázkou mohlo být jeho konkurencí také elektrokolo, které je skladnější a není povinné na něm mít helmu. Do 110 tisíc korun je možné pořídit už vysoce kvalitní modely.

Elektromotor ale pomáhá jen do rychlosti 25 km/h, na druhou stranu lze s takovým kolem jezdit prakticky kdekoliv a obvykle dojede na jedno nabití výrazně dál než Piaggio. Přiznáme se, že v některých kopcích jsme měli pocit, že skútr jede tak pomalu, že by mu možnost pomoci šlapáním prospěla.

Stejně tak je možnou konkurencí i vysoce výkonná elektrická koloběžka (některé modely jedou i 60 km/h), která je ale z hlediska českých zákonů v jakési šedé zóně.

Kde tedy tahle elektrická novinka najde uplatnění? Možná dobře poslouží jako pomůcka pro majitele obytných vozů, kteří s nimi zaparkují v kempu a jeho okolí pak projedou právě na elektrickém skútru. Díky rozumné hmotnosti 94 kg je možné si skútr vzít na cesty s sebou.

Své zákazníky si jistě najde i v zemích, kde je možné s malými skútry jezdit po cyklostezkách (například ve Španělsku), nebo tam, kde na ně ještě není nutné mít helmu. Ani jedno ale v Česku neplatí, a tak tady zřejmě najde menší základnu fanoušků. Piaggio One je ale i tak krok dobrým směrem (zejména díky odnímatelné baterii), který ale zatím elektrickou revoluci rozhodně nepřináší.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automobily.