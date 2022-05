Ryby a mořské plody přes sto let staré německé společnosti Nordsee zmizí z obchodních center v Česku. HN to potvrdil Petr Vladyka, většinový majitel společnosti Master Mariner, která provozuje franšízové restaurace této značky v tuzemsku. Firma na sebe podala insolvenční návrh a je v konkurzu. Do dluhů v celkové výši 32,8 milionu korun se podle dokumentu dostala především kvůli pandemii.

Ještě v roce 2018 se řetězci rychlého občerstvení Nordsee, který nabízí mořské plody, v Česku dařilo, uvádí sama společnost v insolvenčním návrhu. Tehdy utržila 69 milionů korun a skončila v zisku 3,9 milionu. O rok později ale odešla z pražského obchodního centra Arkády a při čistém obratu 70 milionů se dostala do ztráty 5,4 milionu. A následující rok firmě způsobil další finanční potíže, které už ustát nedokázala.

Během covidu společnost musela uzavřít provozovny kvůli mimořádným opatřením vlády a ani poté se návštěvnost podle firmy nevrátila na předcovidovou úroveň. Kvůli výpadku tržeb společnost nemohla platit zejména svým dodavatelům a pronajímatelům – tedy vlastníkům obchodních center.

Splátkový kalendář, který měl umožnit dlužné částky zaplatit po odeznění nejhorší fáze pandemie, přitom podnik nemůže kvůli nízkým příjmům plnit ani teď.

Koncem února dostala společnost výpověď z nájmu od pronajímatele prostor v brněnském obchodním domě Vaňkovka. Zbývající dvě pražské restaurace v obchodním centru Palladium a Nový Smíchov však stále fungují. Mezi věřitele firmy ale patří i zmíněné Palladium. Společnost Master Mariner mu dluží přes 55 tisíc korun, které měla uhradit začátkem letošního dubna.

Kdy firma zavře i pražské prodejny, ale nedokázal jednatel firmy Petr Vladyka říct. „Záleží mimo jiné na reakci pronajímatelů,“ uvedl dvaapadesátiletý podnikatel, který vlastní 75 procent firmy.

Společnost ve svém účetnictví eviduje pohledávky ve dvou měnách. V korunách by firma ještě měla dostat téměř 747 tisíc, v eurech přes 99 tisíc. Master Mariner sice má na svých účtech další peníze. Tyto prostředky a příjmy z fungujících prodejen nebo peníze z pohledávek ale nebudou podle insolvenčního návrhu dohromady stačit na pokrytí všech dluhů.

Německá společnost Nordsee vznikla v roce 1896 ve městě Bremerhavenu na severu země. V této době podnik vlastnil sedm rybářských lodí na parní pohon, které zásobovaly regionální i národní trh čerstvými rybami. V tomtéž roce otevřel i první prodejnu v Brémách a brzy se řetězec začal rozrůstat po celém Německu a Rakousku.

V současnosti má podle svých stránek 315 podniků v Německu, 33 poboček v Rakousku a dalších 24 v Evropě a na Středním východě. Působí jako restaurace, ale čerstvé ryby i prodává. Některé produkty dokonce nabízí v supermarketech.

Z celkových 370 poboček firmy je 129 spravováno na základě franšízové smlouvy. První takovou pobočku v Česku otevřela společnost Master Mariner v roce 2004 v Praze. Zda německá firma o insolvenci v Česku ví, odmítl Petr Vladyka komentovat s tím, že se jedná o interní záležitost.