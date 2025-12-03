Tři roky trval boj o čtyři unikátní historické vozy, které vozily více než dvacet let pasažéry jindřichohradecké úzkokolejky. Zachránili a opravili je koncem minulého století nadšenci z Klubu přátel jindřichohradeckých úzkokolejek a pronajali je provozovatelům trati – Jindřichohradeckým místním drahám.
Když však dráhy kvůli dluhům před třemi lety skončily v insolvenci, spadly do ní i uvedené vozy. Bývalé vedení JHMD totiž tvrdilo, že jsou vozy jejich, a insolvenční správce je tak zahrnul do majetkové podstaty firmy.
Co se dočtete dál
- Jak se členové klubu k historickým vozům původně dostali.
- Jakým způsobem s nimi nyní naloží.
