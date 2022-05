Češi budou moci snáz dosáhnout na státní podporu během energetické krize. A pomoc má více cílit i na střední třídu, která dosud od státu nic nežádala. „Je to bolestná věc a nemám z toho vůbec radost,“ říká HN premiér Petr Fiala z ODS třeba k současným pravidlům pro získání příspěvku na bydlení, kdy musí žadatelé předkládat 14 dokumentů. Za byrokracii i současné vysoké ceny podle něj může předchozí vláda Andreje Babiše. Kampaň, podle níž „Za Babiše bylo líp“, Fialu nezajímá.

HN: Co říkáte na jmenování Aleše Michla guvernérem ČNB? Jde o dost kontroverzní věc, koruna oslabila, proč jste to nechali bez komentáře?

Samozřejmě jsme si všimli, stejně jako veřejnost, že to je kontroverzní krok. A to si myslím, že stačí. Koruna na to zareagovala. Situace se, doufám, velmi rychle stabilizuje. Ale jmenování guvernéra je pravomoc prezidenta a Česká národní banka je nezávislá na vládě. To nejpodstatnější, co očekávám, je, že ČNB bude plnit svůj základní úkol – bojovat s inflací. S panem guvernérem Michlem se chci v dohledné době setkat a slyšet, jak se bude vyvíjet politika ČNB pod jeho vedením. Zároveň je ale třeba říct, že v ČNB rozhoduje kolektivně její bankovní rada, takže věřím, že tam bude zachována vyváženost.

HN: Nemusí zůstat jen u tohoto kontroverzního kroku. Prezident jmenuje do konce svého mandátu téměř všechny členy vedení ČNB a koluje spousta divokých spekulací, kdo se do něj dostane. Když si k tomu přidáme třeba nedávnou milost pro šéfa Lesní správy Lány, neutrhl se prezident tak trochu ze řetězu? Hodláte s ním o tom mluvit?

Já s ním o tom mluvím pravidelně a pan prezident zná moje názory. Ale netvařme se, prosím, že teď na konci mandátu je pan prezident Zeman kontroverzní, vzpomeňme si na celý výkon jeho mandátu. Teď je ale situace v jedné věci nová. Pan prezident respektuje politiku vlády a v zahraničněpolitických otázkách respektuje vládní postoje. Respektoval také výsledky voleb a to, kdo má být ve vládě. Čili jsme se posunuli a to je dobře. Jsou ale kroky, ve kterých s ním nesouhlasím, mám určitě jiné voliče než pan prezident Zeman.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.