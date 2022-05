Když se chce, tak to jde, říká se. A je to pravda. Všechny okolní země udělaly něco konkrétního proti drahotě. Polsko snížilo DPH, Německo přišlo s levnou jízdenkou na dopravu pro všechny, Maďarsko zastropovalo ceny pohonných hmot a tak dále. S balíčkem pomoci lidem ohroženým energetickou chudobou a chudobou vůbec přišlo i chudobné Bulharsko.

Naše vláda naproti tomu dělá tak málo, že nedělá skoro nic. Snížení spotřební daně na benzin o korunu padesát a pětitisícovka rodinám, která přijde kdo ví kdy, to je opravdu spíš simulace aktivity.

Proč na tom jsme tak, jak jsme? Těžko věřit, že by vláda byla totálně neschopná. Mnohem pravděpodobnější je, že se jí pomáhat ve skutečnosti nechce. Tady je pět důvodů proč.

1. Ideologie. Nejsilnější vládní stranou je pravicová ODS, která nemá sociální ohledy v genech. Je vystavěná na přesvědčení, že lidé jsou odpovědní sami za sebe, a tedy se mají o sebe starat. Stát má pro to jen vytvářet co nejlepší podmínky. To sice funguje skvěle v obdobích prosperity, ale už méně v krizích, jako je ta dnešní, kdy se hroutí jistoty, všechno raketově zdražuje a lidé se dostávají do problémů nikoli vlastním přičiněním. Tady je pravicová ideologie spíše brzdou, která brání racionálnímu pohledu na věc. Další problém je v tom, že aby byla řešení rychlá, musí být z principu plošná, což pravice na základě ideologických pouček, že pomoc musí být vždy jen adresná, odmítá.

