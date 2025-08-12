Vezměte instituci, která má zákonem stanovenou celou řadu úkolů důležitých pro celou společnost, a ponechte její rozpočet roky prakticky stejný, bez ohledu na inflaci. Pokud jedna politická garnitura něco málo přidá, hned to po návratu k moci seškrtejte. Když bude úřad dostatečně přidušený, zakažte mu, samozřejmě v rámci chvályhodné starosti o efektivitu, přijímat nové zaměstnance. A to včetně nahrazení těch, kteří zemřeli, šli do důchodu nebo prostě z podfinancované instituce odešli za lepším. Jak to může dopadnout?
Výsledek můžeme pozorovat na americkém úřadu shromažďujícím data o pracovních místech i vývoji cen. Tom, jejž americký prezident Donald Trump bez důkazů obvinil ze spiknutí v podobě zveřejňování falešných statistik, v jejichž světle vypadá jeho hospodářská politika méně zářivě, než jak ji prezentuje sám.
Co se dočtete dál
- Koho Donald Trump vybral za šéfa statistiků a kdo se za něj přimluvil.
- Proč je sběr dat v terénu stále náročnější.
- Jak na statistiky dopadla „finanční hladovka“.
