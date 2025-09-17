Americký kapitálový trh je největší a nejlikvidnější. Investory z celého světa přitahuje nejen relativní bezpečí státních dluhopisů a výkonnost technologických firem, které v posledních letech táhnou tamní akciové indexy, ale také transparentnost a stabilita amerického prostředí. Tyto výhody, které Spojené státy mají například oproti Číně, ale s nástupem Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta dostávají trhliny. Trump mimo jiné vyhodil šéfku statistického úřadu poté, co se mu nelíbila čísla z pracovního trhu, a pouští se také do centrální banky, která je považovaná za záruku stability.

Teď přišel s dalším nápadem, který by mohl změnit dosavadní pravidla hry pro investory do amerických akcií. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak chce Trump upravit pravidla pro americké firmy.
  • Proč má tento plán řadu zastánců.
  • Proč to může negativně ovlivnit investory do amerických akcií.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.