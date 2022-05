Do České republiky má během letošního roku dorazit na 14 milionů dávek vakcín proti covidu-19. Vyplývá to z dříve podepsaných smluv s jejich výrobci, které pro EU uzavřela Evropská komise. Jenže tolik vakcín nemá Česko šanci využít, a to i přesto,...

16. 5. 2022 ▪ 4 min čtení