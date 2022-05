Opičí neštovice, jejichž první případ byl v úterý potvrzen i v Česku, nemají podle epidemiologa Roman Chlíbka potenciál přerůst do další pandemie. Přestože se už objevily ve 20 zemích, například v Dánsku, Skotsku, Španělsku, Itálii, Slovinsku či Rakousku, pořád se podle Chlíbka týkají jen úzké skupiny lidí, která je po Evropě cestováním roznesla z několika společných akcí.

„Nakaženými jsou většinou lidé z homosexuální komunity, kteří navštívili nějaké své hromadné akce. Zatím jsem nezachytil žádné signály, že by se toto onemocnění nějak významně šířilo do zbytku populace,“ uvedl odborník, který je vedoucím Národního institutu pro zvládání pandemie, poradního orgánu ministerstva zdravotnictví, a šéfem České vakcinologické společnosti.

HN: Americký prezident Joe Biden řekl, že opičí neštovice by měly zneklidňovat každého. Vidíte to stejně?

Přiznám se, že úplně stejně to nevidím a tento přístup amerického prezidenta mě překvapuje. V roce 2003 měli v USA přes sedmdesát případů opičích neštovic, které byly importované se zvířaty z Afriky. Není to úplně nové onemocnění. Známe jej od 70. let 20. století. Dříve se dominantně vyskytovalo v Africe u lidí nakažených po kontaktu s nemocnými opicemi.

