Už víc než desetiletí česká kontrarozvědka BIS bije na poplach kvůli rizikům spojeným s rostoucím vlivem čínských technologických společností. Nejvíce se na veřejnosti probírala nebezpečí plynoucí z dodávek od obra Huawei, před kterým koncem roku 2018 varoval i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Loni na podzim šéf BIS Michal Koudelka na půdě Poslanecké sněmovny připomínal, jak vážné dopady může mít v případě budoucího konfliktu ekonomická a technologická závislost na Číně. Pomalu se také dostává do obecného povědomí, co všechno může Čína reálně na dálku vypnout.
Debata na konferenci Kompas pro Česko, kterou HN pořádaly v úterý, na názorných příkladech připomněla, že nejde „jen“ o kritickou infrastrukturu státu, ale i o byznysové zájmy firem. Určitě to platí o těch, které staví na vývoji, na svém duševním vlastnictví.
Co se dočtete dál
- Jak snadno přijít o klíčové know-how
- Co Evropa s inovacemi umí a co jí nejde
- Čemu by měl byznys ve vlastním zájmu odolat
