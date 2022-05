Válka na Ukrajině zuří tři měsíce. Kvůli mimořádné intenzitě bojů ji lze označit za nejvýznamnější evropský konvenční konflikt po roce 1945. I kdyby válka teď skončila, můžeme s klidem říci, že šlo o politicky a v menší míře i ekonomicky zlomovou událost. Pochopitelně se ptáme, jak se situace na bojišti bude dále vyvíjet. Než se však na toto pokusím odpovědět, hodí se provést malou reflexi, co jsem o průběhu konfliktu soudil před jeho započetím.

Před vypuknutím války jsem čekal, že intenzivní válka (řekněme na východní polovině Ukrajiny) může, bude-li se Rusům velmi dařit, trvat třebas jen 2–3 týdny a ruské ztráty budou kolem tří tisícovek mrtvých (a samozřejmě s několikanásobkem zraněných). A když se Rusům dařit nebude, válka se klidně protáhne na 2 až 3 měsíce a útočník bude mít 10 tisíc mrtvých a několikanásobek raněných.

Po třech měsících války, v situaci, kdy ruské ztráty pravděpodobně přesahují 15 000 mrtvých a kdy ani Charkov, ani Kyjev, natož Oděsa či Dněpropetrovsk nejsou přímo ohroženy, musím říci: Ukrajincům se daří nad očekávání dobře. Ne, není to tak, že by Ukrajinci vyhráli, ostatně přišli o více než 20 procent území. Ale Ukrajincům se minimálně povedlo zajistit přežití nezávislé Ukrajiny a to není málo.

Otázka zní: mají Ukrajinci šanci svou situaci ještě vylepšit? Pokusím se odpovědět.

