Firmy mohou zapomenout na kompenzace od vlády kvůli vysokým účtům za energie. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) by to brzdilo jejich ochotu přizpůsobovat se změnám na energetickém trhu. Ministr to uvedl ve čtvrtek na sněmu...

26. 5. 2022 ▪ 4 min čtení