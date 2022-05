Jsou to dvě nejzásadnější témata, která bude muset Česko řešit při svém evropském předsednictví – energetika a klima. A právě jedno z nich bude mít na starosti bývalý ministr životního prostředí Jan Dusík, jenž se v červenci stane náměstkem pro klima na svém dřívějším úřadě.

Nestává se přitom moc často, aby se bývalí ministři vraceli na své ministerstvo do některé z nižších pozic. Byť loni tím překvapil ministr školství Robert Plaga (za ANO), který přešel do funkce náměstka svého nástupce. S odstupem 12 let teď podobný přerod prodělává Dusík.

Řešit klima na ministerstvu by pro něj mohla být jen mise na půl roku, tedy po dobu trvání českého předsednictví. „Potom si vyhodnotím, co bude dál,“ řekl HN vystudovaný expert na životní prostředí, který se může pyšnit titulem z Oxfordské univerzity. Kvůli práci se nyní vrací i do Česka. Od roku 2011 žije i s rodinou ve Francii, kam se kvůli práci odstěhoval.

